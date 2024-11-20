SIBO nedir, belirtileri nelerdir? SIBO testi, tedavisi ve diyeti

Bağırsaklar vücutta en önemli ve en işlevli organların başında gelir. Güçlü bir bağışıklık sistemi için de bağırsakların sağlıklı bir biçimde çalışması önemlidir. Genel sağlığı direkt olarak etkileyen bağırsakların temizliği ve doğru beslenme alışkanlıkları dikkat edilmesi gereken durumlardır. Aksi takdirde ciddi sağlık sorunları yaşanabilir.

SIBO nedir?

SIBO, ince bağırsaklarda aşırı bakteri çoğalması anlamına gelir ve bu ifadenin baş harflerinden oluşur. Bağırsaklarda bakterilerin birikmesine bağlı olarak sindirim sistemi de hasar görür.

Eğer bakteriler ince bağırsağa geçerse burada çoğalır ve çeşitli hastalıklar kendini göstermeye başlar. Bağırsak hastalıkları ve SIBO kendini çeşitli belirtilerle göstermeye başladığında vakit kaybetmeden doktora danışılmalıdır.

SIBO belirtileri nelerdir?

Bağırsaklarda bakteri birikmesi durumu yaşanıyorsa kişide bazı belirtiler görülür. Bu belirtilerin başında şunlar gelir:

Kabızlık

İshal

Karın ağrısı

Şişkinlik hissi

Gaz

Kramplar

Halsizlik

Sürekli yorgunluk hissi

Kilo kaybı

İştahsızlık

Cilt sorunları

SIBO neden olur?

Tüm rahatsızlıklar gibi SIBO da çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. İnce bağırsaklarda aşırı bakteri birikmesi ve çoğalmasının öncelikli nedeni vücuda giren bakterilerin anormal biçimde çoğalmasıdır. Şu durumlar SIBO oluşumuna neden olur:

Bağırsakların çok yavaş çalışması

Bağırsak tıkanıklıkları

Bağışıklık sisteminin düşük olması

İnce bağırsakta mide asidinin eksilmesi

Stres

Yanlış beslenme

SIBO testi nasıl yapılır?

SIBO belirtileri görüldüğü zaman vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir. Doktor uygun gördüğü şekilde şu testleri uygulayarak SIBO teşhisi koyabilir:

Nefes testi

İnce bağırsak sıvısı kültürü

Kan testi

SIBO diyeti nasıl yapılır?

SIBO teşhisi koyulan kişiye uygun bir diyet programı önerilir. İnce bağırsaklarda aşırı bakteri birikmesi durumunu tedavi etmek için uygulanan başat yöntemlerden biri de FODMAP adı verilen diyettir.

FODMAP diyeti fermente edilebilir olligodimonoı sakkaritker ve polioller anlamına gelmektedir. İnce bağırsağın zayıf emilimi nedeni ile bağırsak sorunlarına yol açan şekerlerin sınırlandırıldığı 3 adımlık bir diyettir.

SIBO tedavisi nasıl yapılır? SIBO nasıl geçer?

SIBO tedavisi hastanın tanısının konmasının hemen ardından hastalığın hangi aşamada olmasına bağlı olarak belirlenir. Tedavi aşamaları ve yöntemleri genelde şu şekilde uygulanır: