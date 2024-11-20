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SIBO nedir, belirtileri nelerdir? SIBO testi, tedavisi ve diyeti

Ferhan Petek Ferhan Petek
17.11.2024 15:42
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İnsan bedenindeki her organın başka bir işlevi bulunur. Bu işlevler zaman içinde ya da çeşitli nedenlere bağlı olarak azalmaya ve zayıflamaya başlarsa çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Bağırsaklar da işlevi sindirimle sınırlı olmayan önemli organlardır. Bağışıklık sisteminin büyük kısmından bağırsaklar sorumludur.

SIBO nedir, belirtileri nelerdir? SIBO testi, tedavisi ve diyeti

İçindekiler

  • SIBO nedir?
  • SIBO belirtileri nelerdir?
  • SIBO neden olur?
  • SIBO testi nasıl yapılır?
  • SIBO diyeti nasıl yapılır?
  • SIBO tedavisi nasıl yapılır? SIBO nasıl geçer?

Bağırsaklar vücutta en önemli ve en işlevli organların başında gelir. Güçlü bir bağışıklık sistemi için de bağırsakların sağlıklı bir biçimde çalışması önemlidir. Genel sağlığı direkt olarak etkileyen bağırsakların temizliği ve doğru beslenme alışkanlıkları dikkat edilmesi gereken durumlardır. Aksi takdirde ciddi sağlık sorunları yaşanabilir.

SIBO nedir?

SIBO, ince bağırsaklarda aşırı bakteri çoğalması anlamına gelir ve bu ifadenin baş harflerinden oluşur. Bağırsaklarda bakterilerin birikmesine bağlı olarak sindirim sistemi de hasar görür.

Eğer bakteriler ince bağırsağa geçerse burada çoğalır ve çeşitli hastalıklar kendini göstermeye başlar. Bağırsak hastalıkları ve SIBO kendini çeşitli belirtilerle göstermeye başladığında vakit kaybetmeden doktora danışılmalıdır.

SIBO belirtileri nelerdir?

Bağırsaklarda bakteri birikmesi durumu yaşanıyorsa kişide bazı belirtiler görülür. Bu belirtilerin başında şunlar gelir:

  • Kabızlık
  • İshal
  • Karın ağrısı
  • Şişkinlik hissi
  • Gaz
  • Kramplar
  • Halsizlik
  • Sürekli yorgunluk hissi
  • Kilo kaybı
  • İştahsızlık
  • Cilt sorunları

SIBO neden olur?

Tüm rahatsızlıklar gibi SIBO da çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. İnce bağırsaklarda aşırı bakteri birikmesi ve çoğalmasının öncelikli nedeni vücuda giren bakterilerin anormal biçimde çoğalmasıdır. Şu durumlar SIBO oluşumuna neden olur:

  • Bağırsakların çok yavaş çalışması
  • Bağırsak tıkanıklıkları
  • Bağışıklık sisteminin düşük olması
  • İnce bağırsakta mide asidinin eksilmesi
  • Stres
  • Yanlış beslenme

SIBO testi nasıl yapılır?

SIBO belirtileri görüldüğü zaman vakit kaybetmeden doktora gidilmelidir. Doktor uygun gördüğü şekilde şu testleri uygulayarak SIBO teşhisi koyabilir:

  • Nefes testi
  • İnce bağırsak sıvısı kültürü
  • Kan testi

SIBO diyeti nasıl yapılır?

SIBO teşhisi koyulan kişiye uygun bir diyet programı önerilir. İnce bağırsaklarda aşırı bakteri birikmesi durumunu tedavi etmek için uygulanan başat yöntemlerden biri de FODMAP adı verilen diyettir.
FODMAP diyeti fermente edilebilir olligodimonoı sakkaritker ve polioller anlamına gelmektedir. İnce bağırsağın zayıf emilimi nedeni ile bağırsak sorunlarına yol açan şekerlerin sınırlandırıldığı 3 adımlık bir diyettir.

SIBO tedavisi nasıl yapılır? SIBO nasıl geçer?

SIBO tedavisi hastanın tanısının konmasının hemen ardından hastalığın hangi aşamada olmasına bağlı olarak belirlenir. Tedavi aşamaları ve yöntemleri genelde şu şekilde uygulanır:

  • Antibiyotikler
  • FODMAP diyeti
  • Probiyotik desteği
  • Cerrahi müdahale
  • Bağırsak motilitesini artırmak
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Anahtar Kelimeler:
hastalık sağlık
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