Sibsi'nin vefatı nedeniyle Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimleri öne alındı

TUNUS (AA) - Tunus'ta Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin vefat etmesi nedeniyle 17 Kasım'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 15 Eylül'de gerçekleştirileceği açıklandı.

Tunus Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Hüsna bin Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'ta Cumhurbaşkanı'nın vefat etmesi üzerine "komisyonun bugün toplandığını ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 15 Eylül'de yapılmasını kararlaştırdığını" belirtti.

Bin Süleyman, parlamento seçimlerinin ise kararlaştırıldığı tarih olan 6 Ekim'de yapılacağı bilgisini paylaştı.

Tunus'ta sağlığının kötüleşmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan 93 yaşındaki Sibsi'nin yaşamını yitirmesi üzerine, Anayasa gereği Tunus Meclis Başkanı Muhammed Nasır, geçici Cumhurbaşkanlığı görevine geldi.

Tunus Anayasası'na göre, geçici cumhurbaşkanının göreve gelmesinden itibaren 90 gün içinde Cumhurbaşkanlığı seçimini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Tunus'ta parlamento seçimlerinin 6 Ekim'de, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun ise 17 Kasım'da yapılması planlanıyordu.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, bugün başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

"Arap Baharı" adı verilen sürecin ardından iktidarın seçimle değiştiği bir sisteme kavuşan Tunus halkı, devrimden sonra parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için üçüncü kez sandığa gidecek.

