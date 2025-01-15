Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Sıcacık tutma garantili! İndirimli fiyatıyla yüz güldüren Columbia polarları sizin için seçtik
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sıcacık tutma garantili! İndirimli fiyatıyla yüz güldüren Columbia polarları sizin için seçtik

Sıcacık tutma garantili! İndirimli fiyatıyla yüz güldüren Columbia polarları sizin için seçtik

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
15.01.2025 12:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kışın soğuğunu hissettiren bir günde dışarı çıkmadan önce, üzerinize alacağınız kalın bir mont veya polar tüm gününüzü güzelleştirebilir. Hafif ama sıcak tutan, aynı zamanda nefes alabilir özelliklere sahip kıyafetler, hem konforunuzu artırır hem de hareket özgürlüğü sunar. Columbia polar modelleri, bu dengeyi mükemmel şekilde sağlıyor. Üstelik kısa süre için Columbia polarlarda indirimler var. Sizin için seçtiklerimizi keşfetmeye ne dersiniz?

Sabah işe giderken üzerinize hızlıca alabileceğiniz, hafta sonu doğa yürüyüşlerinde rüzgarı hissetmenizi engelleyen ve evde bile rahatlıkla kullanabileceğiniz polarlar... Soğuk günlerde sıcak kalmanın en konforlu yollarından biri, doğru bir polar tercih etmekten geçiyor. Polar deyince akla ilk gelen markalardan biri şüphesiz Columbia! Hem hafif hem de sıcak tutan yapısıyla bu polarlar, Columbia’nın dayanıklılık ve kalite konusundaki ününü her detayıyla yansıtıyor. Bu konforu şimdi indirim fırsatlarıyla yakalamak istemez misiniz? Şanslısınız, birbirinden havalı ve kaliteli Columbia polarlar indirime girdi. İşte sizin için seçtiğimiz modeller...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki tüm Columbia ürünleri burada!

1. Columbia Steens Mountain Full Zip 2.0 Erkek Polar

1

Soğuk havalarda hem sıcak kalmak hem de rahat hareket etmek istiyorsanız, Columbia Steens Mountain Full Zip 2.0 Erkek Polar Üst sizin için harika bir seçenek olabilir. Ultra yumuşak %100 polyester MTR filament kumaşı, gün boyu konfor sağlarken modern kesimi ve hafif yapısıyla stilinizi tamamlayacak.

Ürünü İncele

2. Columbia Steens Mountain Polar

2

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Güzel ceket."

  • "Kaliteli ve tam istediğim gibi."
Ürünü İncele

3. Columbia Fast Trek™ III Yarım Fermuarlı Erkek Polar

3 (33)

Columbia Fast Trek™ III Yarım Fermuarlı Erkek Polar, zarif tasarımı ve fonksiyonel detaylarıyla öne çıkıyor. Yumuşak dokusu ve koruyucu özellikleriyle hem doğa yürüyüşlerinde hem de günlük kullanımda üstün bir konfor sağlıyor. Hareket özgürlüğü ve şıklığı bir arada sunan polar ile kışın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz!

Ürünü İncele

4. Columbia Helvetia II Half Snap Erkek Polar Üst

4

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Güzel bir polar. Çok memnunum, çok dayanıklı da görünüyor. Tavsiye ederim."

  • "Rahat ve sıcak tutuyor. Normalde giydiğimden bir beden daha büyük aldım, altına da bir şeyler giyebiliyorum."
Ürünü İncele

5. Columbia Outdoor Tracks Hooded Full Zip II Erkek Polar Üst

5

Columbia Outdoor Tracks Hooded Full Zip II Erkek Polar Üst, Omni-Heat Helix astarı, vücut ısınızı verimli bir şekilde korurken nefes alabilir yapısı ile uzun süreli konfor sunuyor. Kordonlu ayarlanabilir kapüşonu ve dokuma katmanlı fermuarlı göğüs cebi ile kullanım kolaylığını ön planda tutuyor. Hem fonksiyonel hem de şık bir polar arıyorsanız, bu ürün tam size göre!

Ürünü İncele

6. Columbia Sweater Weather Tam Fermuarlı Erkek Polar Üst

10

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kendinize bir iyilik yapın ve ürünü mutlaka deneyin."

  • "Serin havalar için mükemmel. Son derece de rahat."
Ürünü İncele

7. Columbia Helvetia II Half Snap Erkek Polar Üst

7

Columbia Helvetia II Half Snap Erkek Polar Üst, yumuşacık dokulu polar kumaşı ile her ortamda sizi sıcak tutuyor. Çıt çıtlı tasarımı ile kolayca giyilip çıkarılabilen ürün, fermuarlı göğüs cebi ve kanguru cebi ile eşyalarınızı güvenle taşımanıza olanak tanıyor.

Ürünü İncele

8. Winter Pass Printed II Erkek Polar Üst

11

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika görünüyor ama en önemlisi, kumaş olağanüstü bir kalitede. ancak bir şekilde hem hafif hem de çok sıcak tutuyor."

  • "Rahat ve hafif! Sıcak tutuyor, harika bir polar."
Ürünü İncele

9. Columbia Rugged Ridge Half Snap Erkek Polar Üst

8

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Güzel bir mont. Tavsiye ederim."

  • "Harika bir ürün! Çok sıcak tutuyor!"
Ürünü İncele

10. Columbia Rugged Ridge Half Snap Erkek Polar Üst

9

Columbia Rugged Ridge Half Snap Erkek Polar Üst, yumuşak Sherpa polar dokusu, soğuk günlerde üstün ısı yalıtımı sağlıyor ve şık tasarımıyla da tarzınızı tamamlıyor. Yan cepleri ise ellerinizi soğuktan korumak için mükemmel bir çözüm.

Ürünü İncele

Bu içerik 15 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

 Her kombinin altına yaraşır! Şıklığı ve kaliteyi rahatlıkla buluşturuyor...

Her kombinin altına yaraşır! Şıklığı ve kaliteyi rahatlıkla buluşturuyor...

 ŞOK'a akıllı projeksiyon cihazı geliyor!

ŞOK'a akıllı projeksiyon cihazı geliyor!

 Çok satanlarda yer alıyor, şık tasarımı ve kusursuz performansıyla dikkat çekiyor

Çok satanlarda yer alıyor, şık tasarımı ve kusursuz performansıyla dikkat çekiyor

 Gerginliğinizi alıp sizi pamuk gibi yapacak 1000 TL altı o masaj aleti!

Gerginliğinizi alıp sizi pamuk gibi yapacak 1000 TL altı o masaj aleti!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
columbia columbia polar polar
İş birliği İçerikleri
Çok satanlarda yer alıyor, şık tasarımı ve kusursuz performansıyla dikkat çekiyor

Çok satanlarda yer alıyor, şık tasarımı ve kusursuz performansıyla dikkat çekiyor

Her kombinin altına yaraşır! Şıklığı ve kaliteyi rahatlıkla buluşturuyor...

Her kombinin altına yaraşır! Şıklığı ve kaliteyi rahatlıkla buluşturuyor...

Gerginliğinizi alıp sizi pamuk gibi yapacak 1000 TL altı o masaj aleti!

Gerginliğinizi alıp sizi pamuk gibi yapacak 1000 TL altı o masaj aleti!

ŞOK'a akıllı projeksiyon cihazı geliyor!

ŞOK'a akıllı projeksiyon cihazı geliyor!

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Jack Wolfskin şişme yelek indirimde

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Jack Wolfskin şişme yelek indirimde

Kış kampı yaparken yanınızda bulundurmanız gerekenler burada!

Kış kampı yaparken yanınızda bulundurmanız gerekenler burada!

Kış kampı yaparken yanınızda bulundurmanız gerekenler burada!

Kış kampı yaparken yanınızda bulundurmanız gerekenler burada!

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars TIE Interceptor Yapım Seti indirime girdi

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars TIE Interceptor Yapım Seti indirime girdi

Soğuk günlerin kurtarıcısı! Puma polardaki fırsatı kaçırmayın

Soğuk günlerin kurtarıcısı! Puma polardaki fırsatı kaçırmayın

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Hassas ciltlerin favorisi Bioderma'da kaçırılmayacak indirim başladı

Hassas ciltlerin favorisi Bioderma'da kaçırılmayacak indirim başladı

Klişelerden uzak bir hediye arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Klişelerden uzak bir hediye arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Klişelerden uzak bir hediye arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Klişelerden uzak bir hediye arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Hem şık hem rahat! Camper ayakkabı indirimde

Hem şık hem rahat! Camper ayakkabı indirimde

Modadan teknolojiye indirimleriyle öne çıkan markaları sizin için seçtik

Modadan teknolojiye indirimleriyle öne çıkan markaları sizin için seçtik

BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor!

BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor!

Yastıklı sırt desteğiyle hiç yormayan Eastpak sırt çantası indirime girdi

Yastıklı sırt desteğiyle hiç yormayan Eastpak sırt çantası indirime girdi

Sizi yarı yolda bırakmayacak bir yürüyüş ayakkabısı arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Sizi yarı yolda bırakmayacak bir yürüyüş ayakkabısı arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Çok satanlarda yer alıyor, şık tasarımı ve kusursuz performansıyla dikkat çekiyor

Çok satanlarda yer alıyor, şık tasarımı ve kusursuz performansıyla dikkat çekiyor

Her kombinin altına yaraşır! Şıklığı ve kaliteyi rahatlıkla buluşturuyor...

Her kombinin altına yaraşır! Şıklığı ve kaliteyi rahatlıkla buluşturuyor...

Gerginliğinizi alıp sizi pamuk gibi yapacak 1000 TL altı o masaj aleti!

Gerginliğinizi alıp sizi pamuk gibi yapacak 1000 TL altı o masaj aleti!

ŞOK'a akıllı projeksiyon cihazı geliyor!

ŞOK'a akıllı projeksiyon cihazı geliyor!

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Jack Wolfskin şişme yelek indirimde

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Jack Wolfskin şişme yelek indirimde

Kış kampı yaparken yanınızda bulundurmanız gerekenler burada!

Kış kampı yaparken yanınızda bulundurmanız gerekenler burada!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Lokanta gibi duruyordu, Kimse şüphelenmedi! Yabancılar da geliyormuş: Şişesini 30 TL'den satmışlar

Lokanta gibi duruyordu, Kimse şüphelenmedi! Yabancılar da geliyormuş: Şişesini 30 TL'den satmışlar

İstanbul'da sahte içki kabusu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

İstanbul'da sahte içki kabusu!

Genç işçi feci şekilde can verdi; 1 tonluk kepçe kovası üstüne düştü... Arkadaşları sinir krizi geçirdi

Genç işçi feci şekilde can verdi; 1 tonluk kepçe kovası üstüne düştü... Arkadaşları sinir krizi geçirdi

Katliamı yapan polis çıktı! 2 ilde ölü sayısı 5'e yükseldi... Başka bir ile cinayet işlemeye giderken yakalandı

Katliamı yapan polis çıktı! 2 ilde ölü sayısı 5'e yükseldi... Başka bir ile cinayet işlemeye giderken yakalandı

Sahte diploma ve ehliyet çetesi yakayı ele verdi! İstedikleri para belli oldu

Sahte diploma ve ehliyet çetesi yakayı ele verdi! İstedikleri para belli oldu

Liseli kızların sınıftaki 'sigara' tartışması okul dışına taştı! Küçük kız o anları anlattı: Saçımdan tutulup bıçak saplandı

Liseli kızların sınıftaki 'sigara' tartışması okul dışına taştı! Küçük kız o anları anlattı: Saçımdan tutulup bıçak saplandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.