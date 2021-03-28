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Sıcağa aldanan vatandaşlar kısıtlamayı unuttu, parkları doldurdu

28.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sıcağa aldanan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak parklara akın etti.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sıcağa aldanan vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasını unutarak parklara akın etti. Birçok vatandaşın maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafe kuralarına uymadığı görüldü.
Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Kocaeli’nin Gebze ilçesinde birçok vatandaş, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek soluğu park ve yeşil alanlarda aldı. Tatlıkuyu Mahallesi’nde bulunan bir parkta da vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Çocukları ile parka gelen vatandaşlar piknik yaptı, banklar da oturdu. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşların birçoğunun maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kurallarına da uymadığı görüldü.

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