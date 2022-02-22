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Sıcak bölgedeki Ukraynalılar korku içinde! "Tek bacakla nereye gidilir ki?"

22.02.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna gerilimi yaşanan gelişmelerle iyice tırmanmış durumdayken sınır hattındaki Ukraynalılar bombardıman korkusu altına yaşıyor. Ukrayna’nın doğusunda bulunan Luhansk kenti yakınlarındaki Schastia kasabasında yaşayanlar bombardıman sebebiyle korku içinde. Kasaba sakinlerinden bir kişi "Şimdi her şeyi bırakıp kaçmamız gerekiyor." diye konuşurken eşinin hastalığı nedeniyle bacağının ampute edildiğini söyleyen bir başka kişi ise “Karımın tek bacağıyla nereye gidebiliriz ki?" dedi.

Sıcak bölgedeki Ukraynalılar korku içinde! "Tek bacakla nereye gidilir ki?"

Ukrayna ve Rusya arasında gerginlik artmaya devam ederken, sınır hatlarında sık sık ateşkes ihlalleri yaşanıyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) verilerine göre, son bir hafta içinde 3 binden fazla ihlal gerçekleştirildi. Ukrayna yetkilileri ise ayrılıkçıların top atışlarının hem evlere isabet ettiğini hem de elektrik ve su altyapılarına zarar verdiğini belirtti. Top atışlarına hedef olan yerlerde biri de ayrılıkçıların kontrolündeki Luhansk'a çok yakın konumdaki Schastia kasabası. Sık sık top seslerinin duyulduğu kasabadaki bazı evler de saldırılar sırasında vuruldu.

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"ŞİMDİ HER ŞEYİ BIRAKIP KAÇMAMIZ GEREKİYOR"

Kasaba sakinlerinden 70 yaşındaki Tatyana, AA muhaberine yaptığı açıklamada, şu ana kadar çok sayıda kişinin kasabayı terk ettiğini belirterek, "Ya gittiler ya da öldüler. Çok korkunç. Kasaba boş." dedi.

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Savaştan önce kasabada yaklaşık 15 kişinin yaşadığına dikkati çeken Tatyana, şu anda bölgede 1000'den az kişinin kaldığını söyledi.

Oğlunun şehri terk etmesini ve başkent Kiev'e taşınmasını istediğini anlatan yaşlı kadın, "Tabii ki korkunç. Geçen sefer sığınağa sığındık. Pencereleri yeni tamir ettik. Şimdi her şeyi bırakıp kaçmamız gerekiyor." diye konuştu.

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"OĞLUM ANNESİNİN SESİNİ UNUTUYOR"

Kasabanın bir başka sakini olan Anton Raznichenko ise 28 yaşındaki karısının 31 Ağustos 2016'da Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından vurulduğunu ve 5 gün sonra da öldüğünü belirtti.

Raznichenko, ağlamamak için kendini zor tutarken, "Oğlum büyükannesine, anneme, annesinin sesini unuttuğunu söyledi. Kendimle savaşıyorum. Artık benim için bir fark yok, Rusya ya da Ukrayna." dedi.

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"TEK BACAKLA NEREYE GİDİLİR Kİ?"

70 yaşındaki Anatolyy ise bugün erken saatlerde 4. kattaki dairelerinin hemen yanındaki bir binanın çatısına bir top mermisinin düştüğünü anlattı.

Anatolyy, "Daha yeni kahvaltımızı yapmıştık. Patlamalar oldu. Patlamanın etkisiyle karım yere düştü. Bombardıman sonucu salon ve mutfaktaki tüm camlar kırıldı." dedi.

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73 yaşındaki eşinin birkaç gün önce şeker hastalığı nedeniyle bacağının ampute edildiğini belirten Anatolyy, eşinin yere düşmesi nedeniyle bacağındaki dikişlerin hasar gördüğünü ve kanamaya başladığını söyledi.

Anatolyy, "Onlar (Rus yanlısı ayrılıkçılar) daha önce kasabayı pek bombalamıyorlardı ama şimdi... Bugün ilk kez oldu. (Karımın) tek bacağıyla nereye gidebiliriz ki?" ifadesini kullandı.

Saldırıların artması nedeniyle bazı kasaba sakinleri de bodrumlara sığındı. Bir kadın, "Ahşap bir evde yaşıyoruz. Bir top mermisi isabet ederse evin çökmesinden korkuyoruz." dedi.

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Dışarıdaki patlamaları duyduklarını ve sığınaktan dışarı çıkmadıklarını söyleyen aile, "Buraya her seferinde dışarı çıkıp neyin isabet ettiğini kontrol etmek için yerleşmedik. 2014'ten beri korkunç bir durumda. Bunun (çatışmanın) bir şekilde çözülmesini ve (durumun) daha iyi olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kasaba yakınlarındaki elektrik santrali 2 gün üst üste vuruldu. İlk kez pazartesi top atışlarına hedef olan santralden, bugün bir kez daha dumanlar yükseldi. Saldırı sonucu çıkan yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye aracı sevk edildiği bildirildi.

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RUSYA AYRILIKÇILARI TANIDI

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde iki sözde yönetim oluşturmuştu. Moskova hükümeti, 21 Şubat'ta ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararı almıştı.

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BM'ye göre çatışmalarda 13 binden fazla kişinin öldüğü bölgede, son günlerde ateşkes ihlallerinde artış görülüyor.

Öte yandan Ukrayna-Rusya sınırının yanı sıra Belarus ve yasa dışı ilhak edilen Kırım'da sayıları 100 bini geçen Rus askerleri ile Karadeniz'deki Rus savaş gemilerinin varlığı endişeye yol açıyor.

NATO ülkeleri, Rusya'yı bir işgale karşı uyarırken, Moskova da, Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması dahil bir dizi güvenlik garantisi istiyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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