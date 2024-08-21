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  4. Sıcak çarpması deyip geçmeyin! Beyin kanaması ve kalp krizine neden olabilir

Sıcak çarpması deyip geçmeyin! Beyin kanaması ve kalp krizine neden olabilir

21.08.2024 15:14
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Hava sıcaklıklarının arttığı son günlerde uyarılarda bulunan uzmanlar, sıcak çarpmasının sağlıklı kişilerde de beyin kanaması, kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olabileceğini aktardı. Özellikle su tüketimine dikkat çeken uzmanlar belli saat aralığında dışarı çıkılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Yaz havalarının getirdiği sıcak havalar nedeniyle sıcak çarpması konusunda uzmanlar sık sık uyarılarda bulunuyor.

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SU TÜKETİMİNE DİKKAT!

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Özellikle su tüketimine dikkat çeken uzmanlar, "Aşırı sıcaklarda vücutta sıvı kaybı arttığı ve elektrolit dengesi bozulduğu için su tüketimi artırılmalıdır. Sağlıklı kişileri bile etkileyen sıcak çarpması, beyin kanaması, kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olabilen aşırı sıcaklar, hipertansiyon, diyabet ve kalp hastaları için daha büyük risk oluşturmaktadır." dedi.

SAAT VEREREK UYARDILAR

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Öte yandan belli saat aralığında dışarı çıkılmaması gerektiğinin altını çizen uzmanlar şu ifadelere yer verdi;

"Bu nedenle mümkünse 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamak, çıkanların ise gölgede kalmaya özen göstermeleri gerekir. Şapka takmak, el, yüz, ense ve kolları su ile serinletmek gerekir. Eve gidince vücut ısısını dengelemek için ılık bir duşta faydalı olacaktır. Aşırı sıcaklarda vücutta sıvı kaybı arttığı ve elektrolit dengesi bozulduğu için su tüketimi artırılmalıdır. Sıvı kısıtlaması gerektiren bir hastalık yok ise günde 2 buçuk litre su tüketmek gerekir"

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Suyun sıcak havalarda hayati önem taşıdığını kaydeden uzmanlar, her gün en az 2-2,5 litre sıvı tüketilmesi gerektiğinin de altını çizdi.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
beyin kanaması kalp krizi
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