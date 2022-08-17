Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Pankreas, karnın en arka bölümünde bulunan ve yaklaşık 15 cm uzunluğundaki mide, onikiparmak bağırsağı ve kalın bağırsakla komşu olan vücutta çok önemli görevleri bulunan bir organdır. Pankreas, tüketilen besinlerin sindirimini ve bu besinlerden elde edilen glukozun kanda olması gereken seviyelerde tutulmasını sağlar. Bunun haricinde de pek çok hayati görevi bulunan pankreasta oluşan en küçük hasar, tüm vücudu etkileyecek sonuçlara yol açabilir.

Son zamanlardaki rekor sıcaklık nedeniyle Amerikan Kanser Derneği, insanların pankreas kanseri için bu uyarı işaretlerini gözden kaçırmış olabileceği konusunda uyardı.

Güneşte çok uzun süre kalmak, yeterince su içmemek ve sıcak çarpması geçirmek, pankreatik nöroendokrin tümörü adı verilen bir hastalık türüyle aynı semptomları indükleyebilir.

İnsülin gibi önemli hormonlar üreten ve bunları kan dolaşımına bırakan pankreasın nöroendokrin hücrelerinde gelişen kanserli hücreleri tetikleyebilir. Tümör geliştiğinde, bu hücreler, insülini dışarı pompalayan, hipoglisemiye veya düşük kan şekerine neden olan insülinomalar geliştirebilir.

PANKREAS KANSERİ BELİRTİLERİ

En yaygın pankreas kanseri belirtileri; kilo kaybı, karın ağrısı, sarılık, iştah kaybı, bulantı-kusma, halsizlik, yorgunluk, ishal, sindirim zorluğu, sırt ağrısı, cam macunu renginde dışkılama, solgunluk, aniden ortaya çıkan ve aile öyküsü bulunmayan şeker hastalığı ve depresyon gibi semptomlardır.

Bu belirtilerden bir veya birkaçını yaşıyorsanız en kısa sürede doktorunuzla görüşmelisiniz.



