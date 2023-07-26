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Sıcak çarpmasını önleyen su deposu 10 besin! Aşırı sıcaklarda ferahlamak için bunları tüketin

26.07.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye günlerdir sıcak havanın etkisi altında. İstanbul başta olmak üzere birçok kentte termometreler 35 dereceye kadar yükseldi. Ancak rekor sıcaklık için uzmanlar, bugünü işaret ediyor. Sıcaklığın İstanbul'da bugün 40 dereceyi zorlayacağı söyleniyor. Aşırı sıcak havalarda günlük sıvı tüketimini artırmak, genel vücut sağlığı açısından son derece önemli. Peki, aşırı sıcaklarda nasıl beslenmeliyiz? İşte tüm detaylar...

Sıcak çarpmasını önleyen su deposu 10 besin! Aşırı sıcaklarda ferahlamak için bunları tüketin

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının bugün etkisini daha da artırarak mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerine çıkması bekleniyor. İstanbul'da Avrupa'nın en sıcak günün yaşanması beklenirken, Manisa'da sıcaklık 45 dereceye ulaşacak. Sıcak havalarda ferahlamak için tüketebileceğimiz besinleri sizler için derledik. İşte sıcak çarpmasını önleyen su deposu 10 besin...

Sıcak hava sonrası fiziksel yorgunluk ve dehidrasyon (su kaybı) yaygın olarak görülen bir durumdur. Aşırı sıcaklar vücuttan enerji ve besinleri emebilir hatta bu durum tehlikeli olabilir. Her şeyden önce bol su içmek dışında dehidrasyonu önlemek için su içeriği yüksek besinler tüketmekte fayda var. Peki, su deposu besinler hangileri? Sizler için derledik...

Salatalık

1. Salatalık
Salatalık, en çok su içeren sebzelerden biridir. Yaklaşık yüzde 95'i sudan oluşur. Sıcak havalarda hidrasyon ihtiyacınızı gideren bu sebzeyi mutlaka tüketin.

Salatalığın etkisini artırmak için soğuk yoğurtla yiyebilir ya da çift hidrasyon sağlayarak, karpuz ve tuzlu beyaz peynirle tüketebilirsiniz.

Karpuz

2. Karpuz
Yaz gelince aklımıza ilk gelen meyvelerden biri olan karpuz yüzde 94 su içeriği ile susuzluğunuzu gidermeye yardımcı besinlerin başında geliyor. Ancak su içeriği kadar şeker yükü de fazla olan karpuzu tüketeceğiniz miktara dikkat etmeniz gerekiyor.

Yoğurt

3. Yoğurt
Yoğurdun içeriğinde yüzde 85-88 su vardır. Sıcak havalarda vücudunuzun terleme ile kaybettiği sıvıyı yerine koymaya destek olurken içerdiği potasyum ve sodyum mineralleri ile vücudun elektrolit dengesini sağlar. Probiyotik özelliği ile de sağlıklı bağırsak düzeni oluşturur.

Kabak

4. Kabak
Vitamin, mineral ve lif içeriği yüksek olan kabak, yüzde 95 su oranıyla susuzluğunuzu giderecek en iyi besinler arasında yer alır. Kabağı hem sıcak yemek olarak tercih edebilir hem de yoğurtla soğuk alternatif olarak tüketebilirsiniz.

Marul

5. Marul
Yüzde 96 su içeriği ile marulu sofralarınız eksik etmeyin. Su deposu olması bir yana, yazın fazla güneşe maruz kaldığınızda oluşabilecek vitamin kaybını da gidermeye yardımcı bir besindir.

Domates 2

6. Domates
Sofraların vazgeçilmezi domatesin yüzde 95'i sudan oluşuyor. İçeriğindeki A,C,E vitaminleri ile beta-karoten içeriği sayesinde de antioksidan olarak görev yaparak kanser dahil bir çok hastalığa karşı koruyucu görev yapan domatesi mevsiminde bol bol tüketmeniz öneriliyor.

Şeftali 22

7. Şeftali
Yüzde 89 sıvı içeren şeftali günlük su ihtiyacınıza destek olacak bir yaz meyvesi olarak biliniyor. Aynı zamanda içeriğindeki lutein ve zeaksantin sayesinde güneşin zararlı ışınlarına karşı cilt üzerinde koruyucu etkiye sahiptir.

Ananas

8. Ananas
Ananasların su içeriği yüzde 86'dır. Sulu eti ve dikenli kabuğu olan bu tropikal meyve vitamin ve minerallerle doludur. Özellikle C vitamini, magnezyum, potasyum, manganez ve B vitaminleri açısından zengindir.

Kavun2

9. Kavun
Kavunların su içeriği yüzde 89'dur. Kavunlar iyi bir potasyum ve C vitamini kaynağıdır. Ayrıca folik asit, magnezyum ve K vitamini açısından da zengindir.

Kereviz

10. Kereviz
Kerevizin su içeriği yüzde 95'dir. Gevrekliğiyle bilinen bu sebze düşük kalorilidir ve birçok farklı besin içerir. Marul gibi diyet lifi açısından çok zengindir. İyi bir A ve K vitamini kaynağıdır ve ayrıca folik asit ve potasyum içerir.

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sıcak çarpması

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