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Sıcak demirler, TIR'ın dorsesini yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 09:03 | Son Güncelleme

ADANA'da demir taşıyan TIR'ın dorsesi alev aldı.

Sıcak demirler, TIR'ın dorsesini yaktı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da demir taşıyan TIR'ın dorsesi alev aldı. Şoförün durumu erken fark etmesiyle büyümeden söndürülen yangına, demirlerin sıcak yüklenmesinin neden olduğu belirlendi.
​​Hatay'ın İskendur ilçesinden yüklediği demirleri Ankara'ya götürmek için 73 SP 274 plakalı TIR ile yola çıkan Serdar Aydemir, Adana'nın Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu batı gişelerine geldiğinde, dorseden dumanların yükseldiğini fark etti. TIR'ı yolun sağına çeken Aydemir, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, sıcak şekilde dorseye yüklenen demirlerin ahşap zemini yaktığını saptayıp, tazyikli su ile söndürdü. Büyümeden söndürülen yangın, dorsede küçük çaplı hasara neden oldu.

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Sıcak demirler, TIR'ın dorsesini yaktıSıcak demirler, TIR'ın dorsesini yaktıSıcak demirler, TIR'ın dorsesini yaktı

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