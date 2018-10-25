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SICAK DEMİRLER, TIR'IN DORSESİNİ YAKTI

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 10:30 | Son Güncelleme

ADANA'da sıcak demir taşıyan TIR'ın dorsesi yandı.

ADANA'da sıcak demir taşıyan TIR'ın dorsesi yandı. Yangın, TIR şoförünün durumu erken fark etmesi sonucu büyümeden söndürüldü. Hatay'ın İskendur ilçesinden yüklediği demirleri Ankara'ya götürmek için 73 SP 274 plakalı TIR ile yola çıkan Serdar Aydemir, Adana'nın Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu batı gişelerine geldiğinde dorseden dumanların yükseldiğini fark etti. TIR'ı yolun sağına park eden Aydemir, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, sıcak şekilde dorseye yüklenen demirlerin ahşap zemini yaktığını saptayıp, tazyikli su ile söndürdü. Büyümeden söndürülen yangın, dorsede küçük çaplı zarara neden oldu. Görüntü Dökümü ------------------------ - İtfaiye erlerinin TIR'ın dorsesi üzerinde tazyikli su sıkması - İtfaiye aracından görüntü - Dorseden yükselen dumanlar - İtfaiye erlerinin dorsede inceleme yapması - Genel ve detay görüntüler Süre: 01'00" Boyut: 113 MB Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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