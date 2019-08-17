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Sıcak günlerin serinleten durağı Buzluk Mağarası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 11:13 | Son Güncelleme

Elazığ’da sıcak günlerin serinleten durağı olan ve eksi 10 derecesiyle dikkat çeken "Buzluk Mağarası" yoğun ilgi görüyor.Tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan ve kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta yer alan Buzluk Mağarası, sıcaklardan bunalanların ilgisini çekiyor.

Elazığ’da sıcak günlerin serinleten durağı olan ve eksi 10 derecesiyle dikkat çeken "Buzluk Mağarası" yoğun ilgi görüyor.
Tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan ve kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta yer alan Buzluk Mağarası, sıcaklardan bunalanların ilgisini çekiyor. Sıcaklığın gün içerisinde 40 dereceyi aştığı Elazığ’da vatandaşlar eksi 10 derecenin altına düşen mağaraya giderek serinliyor. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan buzluk mağarasının belli bir kısmına kadar girilebiliyor. Mağara girişinden itibaren gelen soğuk hava içeri girenleri serinletirken, belirli bir süreden sonra durulmaz hale geliyor. Harput’a gelenlerin uğrak yeri olan mağara da gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılarak tamamen turizme kazandırılması bekleniyor.
Sıcağı sevdiğini fakat serinin de güzel olduğunu ifade eden Songül Dikbaş, “Serinliği çok dikkat çekici çok güzel kendini iyi hissettiriyor hoşumuza gitti. Fakat içeri girebilseydik daha da serin olacaktı” dedi.
İstanbul’dan gelen Yılmaz Özdemir, “Buzluk mağarası muhteşem. Aşağı indikçe soğuk buz gibi daha da derinlere iniyor 40-50 metre aşağıya indim daha da aşağısına cesaret edemedim. Çok güzel gelip burada yazın serinlemek lazım. Herkese tavsiye ederim. Elazığ’da yoğun bir sıcaklık var o sıcaklığa rağmen burada neredeyse üşüyoruz. Yetkililerden buranın daha güzel restore edilmesini istiyorum. Bu kadar ziyaretçisi var insanlar geliyor bazıları girebiliyor bazılar da giremiyor. Özellikle bayanlar hep geri dönüyorlar. Çok güzel yerlerimiz var. Elazığ’ın her tarafı müthiş” ifadelerini kullandı.
Harput’ta bulunan buzluk mağarasını ziyarete geldiğini belirten Metin Ünal, “Aşağıda taşlar üzerini falan hep buz kaplamış bayağı da soğuktu aşağıya dar merdivenlerden iniyorsun güzeldi. Ben yukarı çıkmayacaktım da arkadaşlar çok ısrar etti diye çıktık yoksa aşağısı çok güzel serindi. Aşağısı buz gibi dışarısı çok sıcak çıktık terlemeye başladık” diye konuştu.

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