Sıcak Hava ABD'nin Kuzeybatı Eyaletlerini Vurdu

ABD'nin Büyük Okyanus kıyısındaki Kuzeybatı eyaletleri, bu yaz bölgeye hakim olan sıcak hava dalgalarının sonuncusuyla mücadele ediyor. Rekor düzeyde sıcaklıklar enerji kaynaklarını ve elektrik ağlarını zorlarken bölgede yaşayan halk, serinlemenin yollarını arıyor.

Oregon eyaletinin Portland kentinde hava sıcaklığının Çarşamba günü 38,8 dereceye kadar çıkması üzerine kent yetkilileri, halk kütüphanelerinde ve okullarda serinleme merkezleri oluşturdu.

Eşyalarının çalınacağı korkusuyla yaşadığı evsizler kampından ayrılıp serinleme merkezlerinden birine gitmeyi reddeden Tamara Heffler, sağlık sorunları olduğunu, aşırı sıcak havanın her şeyi daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Portland'da itfaiye birimleri, evsizler kampında yaşayanlara su dağıtımına başladı.

Portland Acil Durum Yönetimi Dairesi'nden bir gönüllü, özellikle evsizler kamplarında yaşayanların eşyalarını bırakıp serinlemek için başka noktalara gitmeyi tercih etmediklerini, bu nedenle bu insanlara bulundukları yerde yardım etmek için itfaiyenin devreye girdiğini söyledi.

Ulusal Meteoroloji Dairesi, Oregon eyaletinin Portland kenti ve civarında, Columbia Nehri Geçidi'nde, Willamette Vadisi ve Columbia Nehri'nin diğer tarafında, Washington eyaletini Vancouver bölgesinde aşırı sıcak hava nedeniyle uyarı yayınladı.

Uyarıda "Bol sıvı alın, klimalı ortamlarda bulunun, güneşten uzak durun, akraba ve komşularınızı sık sık arayın" denildi.

Oregon Valisi Kate Brown, eyalette acil durum ilan etti. Elektrik ağlarında aşırı klima kullanımına rağmen şimdilik arıza yaşanmamış olsa da yetkililer, günün en sıcak saatlerinde gerek olmadıkça elektrikli ev eşyalarının kullanılmaması çağrısı yaptı.

Aynı atmosfer koşulları Temmuz ayında da ABD'nin Batı eyaletlerinin büyük bölümünü etkisi altına alarak dev orman yangınlarının çıkmasına neden oldu. Bu yangınlar haftalar boyunca devam etti.

Büyük Okyanus'taki tropik adalarda orman yangınları

İklim değişikliğinin yol açtığı aşırı sıcak hava dalgaları ve kuraklık gerek ABD'nin Batı eyaletlerinde gerekse dünyanın bir çok ülkesinde dev orman yangınlarına neden olmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar, Büyük Okyanus'taki genellikle yağış alan tropik iklimli adalarda da küçük orman yangınlarının artmaya başladığına dikkat çekiyor ve bu yangınların, adalarda yaşayan milyonlarca kişinin kısıtlı miktardaki kaynaklarını etkileyen ekonomik hasar döngüsü oluşturduğu uyarısında bulunuyor.

Hawaii Üniversitesi'nden ekosistem uzmanı ve yangın araştırmacısı Clay Trauernicht, yangınların tropik adalarda sadece bu bölgelere özgü etkiler oluşturduğunu söylüyor. Bunun nedeni yangınların Büyük Okyanus adalarında insanlar ayak basmadan önce son derece nadir meydana gelmesi ve adalardaki bitki örgüsü ve yerel ekosistemlerin yangınlar olmadan oluşması. Bu nedenle uzman, tropik adalardaki yangınların çok ciddi hasara yol açtığını kaydediyor.

Tropik adalarda çıkan orman yangınları sadece karada değil, dağların zirvelerinden okyanus tabanına kadar tüm çevreye zarar veriyor.

Trauernicht, "Yangın çıktığında bitki örtüsü yok oluyor. Buralar genellikle yoğun yağış alıyor. Çıplak kalan toprak akıntıyla beraber aşağı iniyor. Erozyonun ve tortulaşmanın doğrudan etkilerini denizlerimizdeki ekosistemlerde görüyoruz. Bu etkiler mercan kayalıklarını da tahrip ediyor" diyor.

Büyük Okyanus'taki adaları çevreleyen mercan kayalıkları yerel gıda üretimini destekliyor, fırtınaların deniz seviyesini yükseltmesi karşısında bariyer görevi üstleniyor, ada ekonomilerini destekleyen turizmin kritik bir parçasını oluşturuyor.

Tropik adalardaki yağış sezonu ayrıca yangınların büyümesine ortam sağlayan otların büyüyüp kalınlaşmasına yol açıyor. Bu otlar, bir sonraki yıl yaz mevsiminde yangınları körükleyen bir unsur haline dönüşüyor.

Hawaii eyaletinden ormancı Michael Walker, "Gine çimeni ideal şartlar altında günde 15 santimetre uzuyor. Yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki çimen örtüsü 6 metre yükseklikte alevlerin oluşmasına yol açabiliyor. Burada çok hızlı ilerleyen, çok sıcak ve tehlikeli yangınlar oluşuyor" diyor.

Büyük Ada olarak bilinen Hawaii adasında meydana gelen son yangın, ABD'nin sekiz ana adadan oluşan tüm Hawaii eyaletinin toplam yüzölçümünün yüzde 1'ini oluşturuyor.

Trauernicht, yerel halkı bilinçlendirme ve kundaklamayı engelleme gibi girişimlerin yanısıra hayvan otlatma ve yanıcı bitki örtüsünü azaltmak için yeniden ağaçlandırma gibi faaliyetlerin de yangınları azaltmada etkili olacağı görüşünde.

