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Sıcak hava balonları 15 Temmuz’da Türk bayraklarıyla havalandı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
15.07.2024 08:13
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Kapadokya’da sıcak hava balonları 15 Temmuz nedeniyle Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı.

Sıcak hava balonları 15 Temmuz’da Türk bayraklarıyla havalandı

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı ve pankartlarla gökyüzüne süzüldü.

Sabah erken saatlerde Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Paşabağı mevkiinden havalanan sıcak hava balonları, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Sıcak hava balonu pilotu Alper Çetin, “Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle uçuyoruz. Hain darbe kalkışmasında 240’a yakın şehidimizi anmak için uçuyoruz. Bu hain darbe girişiminin sürekli hatırlanması ve unutulmaması için uçuyoruz” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya 15 temmuz
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