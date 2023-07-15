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Sıcak hava etkisini artırdı! İstanbul'da tüm zamanların rekoru geldi

15.07.2023 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa ve Türkiye'de etkisini artıran ve gündelik hayatı etkileyen sıcaklar su tüketimini de artırdı. İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, İstanbul'da dün tüm zamanların en yüksek su tüketiminin yapıldığını açıkladı. Kurak bir dönemden geçildiğini vurgulayan Başa tasarruf çağrısında bulundu.

Sıcak hava etkisini artırdı! İstanbul'da tüm zamanların rekoru geldi

İstanbul'da dün sıcaklık 40 dereye yaklaştı. Kentte rekor sıcaklıklara ulaşılırken rekor su tüketimi de yaşandı.

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TASARRUF UYARISINDA BULUNDU

İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa dün İstanbul genelinde 3 milyon 550 bin 435 metreküp su tüketildiğini açıkladı. Bunun rekor olduğunu belirten Başa, "Böylece tüm zamanların en yüksek su tüketimi miktarına ulaşıldı" dedi. Tasarruf uyarısında bulunan Başa, "Baraj doluluk oranlarımız yüz 41.39 seviyesinde. Oldukça kurak bir dönemden geçiyoruz. Suyumuzu dikkatli kullanalım, günlük tüketimimizi en alt seviyeye indirelim" diye konuştu.

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Kentte son 5 günün su tüketim miktarı şu şekilde oldu:

10 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 3 milyon 250 bin metreküp
11 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 3 milyon 304 bin metreküp
12 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 3 milyon 368 bin metreküp
13 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 3 milyon 456 bin metreküp
14 Temmuz 2023 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 3 milyon 550 bin metreküp

Barajlarda ise doluluk oranı 15 Temmuz itibariyle yüzde 41.39 seviyesinde. Geçen yıl aynı tarihlerde ise doluluk oranı yüzde 71.06'ydı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul su sıcaklık

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