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Sıcak hava geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 13:57 | Son Güncelleme

Hava sıcaklıklarının yarın ve hafta sonu hissedilir derecede artması, yurdun güneyinde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç kesimlerde ise 5-9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor

Türkiye'de hava sıcaklıklarının yarın ve hafta sonu hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurtta yarından itibaren 4 gün boyunca yağış beklenmiyor. Ülkenin, batı bölgelerinden başlamak üzere mevsime göre sıcak bir havanın etkisi altına gireceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının yarın ve hafta sonu hissedilir derecede artacağı, yurdun güneyinde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç kesimlerde ise 5-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege'nin yarından, diğer bölgelerin ise hafta sonundan itibaren mevsime göre sıcak havadan etkilenmesi bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Ankara ve İstanbul'da 18, Edirne, Bursa, Manisa ve İzmir'de 22, Antalya, Adana, Samsun ve Trabzon'da 20, Diyarbakır'da 19, Malatya ve Bolu'da 17, Kars ve Erzurum'da 7 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.

Mevsim normalleri üzerindeki hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta ortası Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen yağışlı sistemle birlikte batı bölgelerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklık uyarısı

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