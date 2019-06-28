Sıcak hava hayvanları da olumsuz etkiledi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da etkisini sürdüren ve 40 dereceyi aşan sıcak havadan hayvanlar da olumsuz etkilendi.

Kente özellikle son birkaç gündür etkisi devam eden ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklardan etkilenen barınakta ve sokakta kalan hayvanlar için çalışma yürütülüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğünce, sıcak havadan etkilenen hayvanlar için bir kap su bırakılması amacıyla kentin birçok noktasında yer alan reklam panolarına bilgilendirme afişleri asıldı, vatandaşlara mama ve su kapları dağıtıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki 300 köpek ile 100 kedinin sıcak havadan olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla veteriner hekim ve görevliler sürekli kaplara su bırakırken, hortumla hayvanların barındıkları yerler ıslatılıyor.

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimi Süleyman Mithat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerinde 400 hayvanın bakımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hayvanları kısırlaştırıp ve aşılarını yaptıktan sonra doğaya bıraktıklarını belirten Demir, onlar için yaşam alanları oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.