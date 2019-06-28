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Sıcak hava hayvanları da olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 14:36 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da sıcaklığın 40 dereceyi aşmasından olumsuz etkilenen barınak ve sokakta kalan hayvanlar için çalışma yürütülüyor - Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğünce, hayvanlar için bir kap su bırakılması amacıyla kentin birçok noktasında yer alan reklam panolarına bilgilendirme afişleri asıldı, vatandaşlara mama ve su kapları dağıtıldı - Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki hayvanların serinlemesi için de sürekli barındıkları yerler ıslatılıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da etkisini sürdüren ve 40 dereceyi aşan sıcak havadan hayvanlar da olumsuz etkilendi.

Kente özellikle son birkaç gündür etkisi devam eden ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklardan etkilenen barınakta ve sokakta kalan hayvanlar için çalışma yürütülüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğünce, sıcak havadan etkilenen hayvanlar için bir kap su bırakılması amacıyla kentin birçok noktasında yer alan reklam panolarına bilgilendirme afişleri asıldı, vatandaşlara mama ve su kapları dağıtıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezindeki 300 köpek ile 100 kedinin sıcak havadan olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla veteriner hekim ve görevliler sürekli kaplara su bırakırken, hortumla hayvanların barındıkları yerler ıslatılıyor.

Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi veteriner hekimi Süleyman Mithat Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezlerinde 400 hayvanın bakımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hayvanları kısırlaştırıp ve aşılarını yaptıktan sonra doğaya bıraktıklarını belirten Demir, onlar için yaşam alanları oluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

Güneydoğu'da hava sıcaklığının yükseldiğini aktaran Demir, "Havalar sıcak olduğu için hayvanları serinletmek için bakımevinde sundurmaları yenileyerek, gölgelik alanlar oluşturduk. Köpek ve kedilerin sularını günde 3 kez değiştiriyoruz. Hayvanların bulunduğu bölgeyi sürekli sulandırarak serin bir ortam yaratıyoruz. Sokakta yaşayan hayvanlar çok çaresiz. Bir kap su ile onları mutlu edebiliriz. Vatandaşların bunu yapmalarını istiyoruz." sözlerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır etkilenen hayvanlar sıcak hava

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