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Sıcak hava klima tamircilerinin yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da sıcaklığın artmasıyla klima tamircilerine gelen yoğun talep yüzleri güldürdü.Geçtiğimiz gün termometrelerin 58 dereceyi gösterdiği kentte aşırı sıcaklar klima satışlarını da etkiledi.

Sıcak hava klima tamircilerinin yüzünü güldürdü

Şanlıurfa’da sıcaklığın artmasıyla klima tamircilerine gelen yoğun talep yüzleri güldürdü.
Geçtiğimiz gün termometrelerin 58 dereceyi gösterdiği kentte aşırı sıcaklar klima satışlarını da etkiledi. Sıcak hava, satıcıların yanında klima tamircilerinin de yüzünü güldürdü. Klima tamircileri, arızalanan ve gazı biten klimaların tamirine yetişemediklerini söyledi. Klima tamircisi İsmail Kahraman, çalışma saatleri dışında mesai yaparak siparişleri yetiştirdiklerini ifade etti. Klima montaj ve tamir işinde yoğunluk olunca elaman sayısını artırdığını aktaran Kahraman, siparişlerin yüzlerini güldürdüğünü söyledi.
Meslekte 15 yıldır klima tamircisi olarak çalıştığını ifade eden Kahraman, son yılların en sıcak hava dalgasının da etkili olduğunu belirti. Kahraman, “Şu anda klima kompresörünü değiştiriyorum. Aşırı sıcaklıktan dolayı klimalar arızalanıyor. Arızasını gideriyoruz, motorunu değiştiriyoruz. Daha sonra diğer bakımlarını yapıp müşterinin evinde duvara monte ediyoruz. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Çok şükür bu klima sezonunda yoğunluk var. İşlerin yoğunluğundan siparişlere yetişemiyoruz” diye konuştu.

Sıcak hava klima tamircilerinin yüzünü güldürdü

Sıcak hava klima tamircilerinin yüzünü güldürdü

Sıcak hava klima tamircilerinin yüzünü güldürdü

Sıcak hava klima tamircilerinin yüzünü güldürdü

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