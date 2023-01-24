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  4. Sıcak hava onları da şaşırttı! Deve kuşları mevsimleri karıştırdı, kışın yumurtlamaya başladı

Sıcak hava onları da şaşırttı! Deve kuşları mevsimleri karıştırdı, kışın yumurtlamaya başladı

24.01.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki çiftlikte bulunan deve kuşları Nisan Ekim dönemi yerine bu yıl havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle yumurtlamaya başladı. Bu durum öğretim üyelerinin de şaşkınlığına sebep oldu.

Ziraat Fakültesi'nde 1997 yılında kurulan çiftlikte deve kuşu üzerine akademik çalışmalar yapılıyor. 12 yetişkin deve kuşunun bulunduğu çiftlikte, üretim de yapılıyor. Çiftlikteki 8 dişi deve kuşundan yılda ortalama 400 yumurta alınıyor. Nisan ve Ekim aylarında yumurtlaması gereken kuşlar bu yıl kış mevsiminde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gitmesi sebebiyle mevsimleri karıştırıp yumurtlamaya başladı. Bu durum da şaşkınlığa sebep oldu.

İklim değişikliğinin tüm hayvan türlerini etkilediğini ifade eden Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ak, "Deve kuşları Kuzey yarım kürede Nisan ve Ekim ayları arasında yumurtlamakta. Biz sezon dışında dişi ve erkekleri daha sonraki dönemde döl oranı fazla olması anlamında ayırıyoruz. Bu yıl kış mevsiminde havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi üzerine hava sıcaklığına aldanan hayvanlar yumurtlamaya başladılar. Bu istediğimiz bir durum değil. Kışın alınan yumurtalarda döllük düşük olduğu gibi yumurtadan çıkacak civcivlerin yaşama şansı çok olmuyor. Normal sezonun dışında yumurtlama çok isteğimiz durum değil. Normal sezondaki yumurta verimini etkiliyor. Kontrol edilemeyen iklim değişikliği bu hayvanları da etkiliyor. Bu yumurtaları biz damızlık olarak değerlendirmeyeceğiz. Omlet yapıp yemeyi düşünüyoruz" dedi.

(İHA)

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