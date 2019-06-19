Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, sıcak havada pet şişe kullanımına dikkat edilmesi uyarısında bulundu. Tayar, "Sıcak hava, pet şişenin zararını artırıyor. Pet şişeler, asla doğrudan güneşe maruz kalmamalı" dedi.

Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tayar, zorunlu olmadıkça özellikle de sıcak havada pet şişe kullanılmaması gerektiğini söyledi. Yüksek sıcaklıkta pet şişenin daha zararlı hale geldiğini belirten Tayar, "Sıcak hava, pet şişenin zararını artırıyor. Pet şişeler, asla doğrudan güneşe maruz kalmamalıdır. Market ve büfe önlerinde güneş ışığına maruz kalan pet şişe suları, ambalajından etkilenmekte, kimyasal etkileşime girerek koku ve tat değişikliği oluşmaktadır. Pet şişeler, özellikle de güneş altında bekletilmiş olanlar, BPA (Bisfenol A) riski taşıyor. Yapılan araştırmalar BPA'nın, kalp hastalıklarından hormonal sorunlara, kısırlıktan gelişim bozukluğuna kadar pek çok hastalığa yol açabileceğini ortaya koymuştur. Ayrıca pet şişeler tabiat için de büyük kirleticidir. Plastik şişelerin zararları ile ilgili olarak yazılıp söylenebilecek pek çok şey vardır. Astım, kalp rahatsızlığı, kanser, migren, kısırlıktan, obezite gibi birçok sağlık sorununa neden olduğu bilinen pet şişelerin ham maddesi, bilindiği gibi bir petrol artığıdır. İnternette pet şişenin faydaları, diye araştırdığınızda hiç ama hiçbir şey bulamazken, bilinen veya bilinmeyen birçok zararını bulabilirsiniz" diye konuştu.

CAM ŞİŞE ÖNERİSİ

Plastiğin insan sağlığını doğrudan etkilediğini vurgulayan Tayar, "Yapısında yer alan ve sonradan katılan yüzlerce kimyasal madde insan sağlığı için ciddi tehditler içermektedir. Cam ambalajlar, içindeki ürünün tadını, kokusunu, aromasını değiştirmez. Özellikle kaynak suları doğadaki en saf ve doğal haliyle masamıza gelir. Cam mikroorganizmalar içermez, kimyasal reaksiyon göstermez. Su, nem, hava geçirmeyerek ürünü tüm diğer ambalajlardan daha iyi korur. Isıya karşı dayanıklıdır. Cam sonsuz kez eritilip biçimlendirilebildiğinden geri dönüşümlüdür. Cam özü doğaldır, doğadan gelir yani saf doğal içeriklerden oluşur. Cam şişe çevre dostudur. Çevreyi ve sağlığınızı korumak için en sağlıklı ambalaj şeklidir. Kanserojen maddeler içermez. Anti-ultraviyole yaklaşımlarla geliştirilmiştir. Ürün içeriğini radyasyon etkisinden uzak tutar. Doğayı koruma ve doğanın kirlenmesini önlemek için ve de yenilenmeyen doğal kaynaklardan tasarruf etmek için cam şişe tercih edilmelidir" dedi.

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