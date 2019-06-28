Sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te 40 dereceyi aşan sıcak hava bunaltıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayvan sahipleri ve çobanlar, sıcak havadan bunalan koyunlarını derede serinletiyor.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 40 dereceye ulaşıyor.

Sıcak hava insanları olduğu kadar hayvanları da olumsuz etkiliyor. Çobanlar özellikle küçükbaş hayvanlarını merada otlattıktan sonra Dolan Deresi'nde yıkayarak serinletiyor.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 30 yıldır küçükbaş hayvan besleyen Mustafa Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının artması nedeniyle 100 hayvanını Dolan Deresi'nde soğuk suyla serinletmeye çalıştığını söyledi.

Taşkın, havaların çok sıcak olduğunu anlatarak, "Hayvanların serinlemesi ve aynı zamanda temiz olmaları için onları derede yıkıyoruz." diye konuştu.

Çocuklarının da yarımıyla koyunlarını derede yıkayan Taşkın, hayvanlarını yaz sıcaklarında on beş günde bir veya ayda bir defa derede serinlettiğini kaydetti.