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Sıcak havada burun estetiği olmanın avantajları

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.08.2019 14:28 | Son Güncelleme

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr.

Sıcak havada burun estetiği olmanın avantajları

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Sultan Selim Cerrah, “Sıcak havalarda burun ameliyat olmanın, yanlış bilinenin aksine bazı avantajları da vardır. Hastalar yazın ameliyattan yaklaşık 3 hafta sonra denize girebilirler. Deniz suyundaki tuz burun içindeki yaraların iyileşmesine, kabuklanmaların geçmesine büyük ölçüde yardımcı olur. Aynı zamanda kışın burunda yaşanan kuruluk şikayeti de yazın nemli havada minimuma inmektedir” dedi.
Türkiye’de yapılan estetik operasyonlar arasında burun ameliyatları ilk sıralarda geliyor. Yazın sıcak havada mı yoksa kış günlerinde mi ameliyat kararı alınmasının daha uygun olacağı, hastaların en çok merak ettiği konulardan biri olarak öne çıkıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Liv Hospital Samsun Kulak Burun Boğaz Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Sultan Selim Cerrah, burun estetiği ameliyatının ‘yazın sıcak havalarda sakıncalı olduğu’ düşüncesinin eskiden yapılan ameliyatlarda kullanılan malzemelerin, ameliyat sonrasında hastada oluşturduğu terleme, baskı gibi sebeplerle iyileşme sürecini geciktirmesinden kaynaklandığını söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Cerrah, “Gelişen teknolojiyle birlikte iyileşme süreci artık çok daha kolay geçmektedir. Artık mevsim koşullarından etkilenmeyen, nefes alabilen bandajlar kullanılmakta ve hastaya ameliyat sonrasında konfor sağlamaktadır” diye konuştu.

Deniz suyu yaraları iyileştiriyor
Sıcak havalarda ameliyat olmanın yanlış bilinenin aksine bazı avantajları olduğuna da dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Sultan Selim Cerrah, “Yazın ameliyattan yaklaşık 3 hafta sonra hastalar denize girebilirler. Deniz suyundaki tuz burun içindeki yaraların iyileşmesine, kabuklanmaların geçmesine büyük ölçüde yardımcı olur. Kışın yapılan ameliyatlarda ise grip, nezle gibi rahatsızlıklar burun ameliyatından sonra iyileşme sürecini olumsuz yönde etkileyebilir. Aynı zamanda kışın burunda yaşanan kuruluk şikayeti, yazın nemli havada minimuma inmektedir” şeklinde konuştu.
Yazın burun estetiği olmanın yıllık izne çıkan çalışanlar ve yaz tatilindeki öğrenciler için psikolojik açıdan da avantajlar sunduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Cerrah, “Yazın ameliyat olmak, hastalara kendilerini yeni bir döneme hazırlamaları ve yaralarının iyileşmesi açısından uygun bir zaman fırsatı da tanır. Öğrenciler okullarına, çalışanlar işlerine ara vermemiş olur. Sonbaharda hayatlarına yepyeni bir çehreyle başlama şansları olur” açıklamasında bulundu.

“Cildinizi en az 1 ay güneşten uzak tutun”
Sıcak havalarda burun ameliyatı olduktan sonra dikkat edilmesi gereken en önemli konunun ise 1-1.5 ay kadar cildin direk güneş ışınlarından korunması olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Cerrah, alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı: “Yazın burun ameliyatı sonrasında dışarı çıkılması gerektiğinde, buruna koruyucu faktörü yüksek güneş kremleri uygulanmalı ve geniş gölgelikli şapkalar takılmalıdır. Yazın yapılan burun estetiğinin sıkıntılı bir süreç olarak görülmesine neden olabilecek riskler böylece ortadan kalkmış olacaktır.”

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