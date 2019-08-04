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Sıcak havada sokaklar boş kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 14:21 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının 33 derece, nem oranının yüzde 60 ölçüldüğü Adana'da serinlemek isteyenler, su parklarını tercih etti

Adana'da yüksek sıcaklık ve nemin etkisiyle cadde ile sokaklar boş kaldı.

Yakıcı sıcaklığıyla bilinen Çukurova'nın merkezi konumundaki Adana'da hava sıcaklığının 33 derece, nem oranının da yüzde 60 olması, günlük hayatı etkiledi.

Cadde ve sokakların boş kaldığı kentte dışarı çıkan az sayıda kişi de gölge yerlerde vakit geçirdi.

Bir nebze de olsa serinlemek isteyenler ise su parklarında yoğunluk oluşturdu. Su parklarına aileleriyle gelen çocuklar, keyifli vakit geçirdi.

Bu arada, hayvanların da süs havuzlarındaki sularla serinlemeye çalışması dikkati çekti.

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