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Sıcak havada zorlu domates salçası mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 11:17 | Son Güncelleme

Doğu Akdenizli kadınlar, sebzelerin yoğun olarak yetiştiği yaz aylarında bahçelerinden topladıkları domatesleri, sıcak hava ve neme rağmen binbir emekle salça haline getiriyorlar - Ev hanımı Zeynep Kılınç: - "Kendi bahçemizden ürettiğimiz domateslerden yaptığımız salçada katkı maddesi ve koruyucu yok. 250 kilogram domatesten 25 kilogram civarında salça çıkıyor"

HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Yöresel lezzetleri ve geleneksel yemekleri kış aylarında da mutfaklarından eksik etmek istemeyen kadınlar, sebzelerin yoğun olarak yetiştiği yaz aylarında bahçelerinden topladıkları domatesleri çeşitli işlemlerden geçirip salçaya dönüştürüyor.

Hatay'ın Hassa ilçesinde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle yazın bahçelerde doğal yöntemlerle yetiştirdikleri sebze ve meyveleri kışın tüketebilmek için yoğun şekilde çalışıyor.

"Domates salçası" için mesai harcayan kadınlar, bahçelerden topladıkları domatesleri doğradıktan sonra sulanması için bir gün bekletiyor.

Filelere konulan domatesler, kadınlar tarafından ezilerek suyu çıkarılıyor.

Kazanlarda odun ateşinde yaklaşık 5 saat boyunca kaynatılarak koyu bir kıvam haline getirilen domates suyu, tepsilere dökülerek güneşte bekletildikten sonra salçaya dönüşüyor, cam kavanozlara konularak kış mevsimi için saklanıyor.

Gelecek yıl yeniden domates yetiştirmek için domates çekirdeklerini güneşte kurutan kadınlar, domatesin arta kalan malzemelerini ise besledikleri hayvanlara veriyorlar.

Topladıkları patlıcan, biber ve kabak gibi sebzelerin de içlerini çıkartıp ipe geçirerek evlerinin damlarına asan ev hanımları, böylelikle yazlık gıdaları bozulmadan kış aylarına da saklıyor.

- "Hazır salçaları kullanmıyoruz"

Evli ve 3 çocuk annesi 34 yaşındaki Zeynep Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, domates salçası yapımının zor ve uğraşlı bir iş olduğunu söyledi.

Domatesin ekiminden hasadına kadar tüm işlemleri kendi elleriyle yaptıklarını belirten Kılınç, şöyle devam etti:

" Fabrikalarda yapılan hazır salçaları kullanmıyoruz. Onların içerisinde neler olduğunu, katkı maddelerinin olup olmadığını bilmiyoruz. Onu için kendi elimizle yapıyoruz. Kendi bahçemizden ürettiğimiz domateslerden yaptığımız salçada katkı maddesi ve koruyucu yok. 250 kilogram domatesten 25 kijlogram civarı salça çıkıyor."

Kılınç, ihtiyaç fazlası domates salçasını kilogramı 20 liradan satarak aile bütçesine katkı sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Nazmiye Bolat da domatesin yaklaşık 5 saat boyunca odun ateşinde kaynadıktan sonra salçaya dönüştüğünü aktardı.

Pişirme esnasında tahtadan yapılan uzun kürekle sürekli karıştırdıklarını ifade eden Bolat," Emeği çok zor. Kendi yaptığımız salçayla pişirdiğimiz yemekler daha lezzetli oluyor. Zaten yemeği lezzetli yapan salçası ve yağı. Bunlar güzel olursa yemekte güzel olur. Zeytinyağını kendimiz yapıyoruz, biber ve domates salçasını kendimiz yapıyoruz. Kısacası yediğimiz çoğu ürünü kendimiz yetiştirip tüketiyoruz." ifadesini kullandı.

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