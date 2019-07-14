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Sıcak havadan bunalan turistler Kahta Çayı'nda serinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 15:15 | Son Güncelleme

Sıcak havadan bunalan turistler Kahta Çayı'nda serinledi

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nı görmek için kente gelen yerli ve yabancı turistler, dağa tırmanmadan önce uğradıkları tarihi Cendere Köprüsü altından geçen derede serinliyor.

"Dünyada güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen ve Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellere ev sahipliği yapan Nemrut Dağı'na görmeye gelen ve sıcak havadan bunalan turistler, serinlemek için tarihi Cendere Köprüsü altından Kahta Çayı'na girerek yüzüyor ve fotoğraf çekiyor.

Bazı vatandaşlar ayaklarını suya sokarken, sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da bölgede piknik yaparak, suyun sağladığı serinlik sayesinde güzel saatler geçirdi.

Öte yandan tarihi Cendere Köprüsü yakınında bulunan bir elektrik direğine yuva yapan leylekler, yavrularıyla güzel görüntü oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kahta Çayı serinleme sıcak hava

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