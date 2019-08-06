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Sıcak havadan etkilenen kargaya su içirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 16:36 | Son Güncelleme

MALATYA'da, sıcak hava nedeniyle bitkin düşen kargayı gören, bölge esnafından Fatih Yılmaz, su içirdi.

Sıcak havadan etkilenen kargaya su içirdi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, sıcak hava nedeniyle bitkin düşen kargayı gören, bölge esnafından Fatih Yılmaz, su içirdi.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığı kentte karga, sıcaktan bitkin düştü. Sivas Caddesi'nde iş yeri sahibi Fatih Yılmaz, uçamayan kargayı görünce su vererek, serinlemesi için üzerine de su döktü. Kargayı daha sonra doğaya bıraktığını söyleyen Yılmaz, "Herhalde ayağında bir problem vardı. Su verdik serinlemesi için banyo yaptırdık sonra doğaya saldık" diye konuştu.

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Sıcak havadan etkilenen kargaya su içirdiSıcak havadan etkilenen kargaya su içirdiSıcak havadan etkilenen kargaya su içirdiSıcak havadan etkilenen kargaya su içirdi

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