Sıcak havalar hayvanları insanlardan daha fazla etkiliyor

“Kısa tüylü özellikle beyaz tüylü hayvanlara dikkat”

Hayvanların dillerinden terlediğinden dolayı kalp atış hızlarının arttığını vurgulayan Keysan, şunları söyledi:

“Hayvanların derilerinde de ter bezleri vardır ama bizler kadar aktif değildir. Genelde dillerinden terlerler, sıcak havalarda solunum sayısı artar buna bağlı olarak kalp atış hızlarında artış görülür bu yüzden kısa tüylü özellikle beyaz tüylü hayvanlarımızı dışarıda gezdirirken güneşin en sıcak olmadığı zamanlarda gezdirmemiz gerekiyor. Profesyonellerin yaptığı tıraş çözüm olabilir ama her zaman değil.”

“Sıcaklardan en çok etkilenenler yaşlı hayvanlar yaşlı kediler”

Sıcak hayvanlardan en çok etkilenen hayvanlar ve özellikleri hakkında da bilgiler veren Keysan, “Kediler çok suyu seven hayvanlar değillerdir bu yüzden çok azı suyu sever, köpekler daha çok suyu seven hayvanlardır. Hayvanlarımızı sadece serinletmek amaçlı bir duşa sokup çıkartabiliriz. Her gün banyo yaptırıyorsak da şampuan kullanmamamız bu açıdan çok önemlidir. Sıcaklardan en çok etkilenenler yaşlı hayvanlar yaşlı kediler, çok tüylü kediler, kısa burunlu köpekler ve yaşlı köpekler çok etkilenir. Bunlarda dikkat edeceğimiz konular yaşlı köpeklerimizi çok yormamak, günlük egzersizleri illaki yapacaklar günde 30-45 dakika gibi bir yürüyüş makuldür” şeklinde konuştu.