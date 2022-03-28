HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sıcak havalar kalp krizi riskinizi arttırıyor

Sıcak havalar kalp krizi riskinizi arttırıyor

28.03.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp krizi her kesimden insanın risk taşıdığı durumlar arasında yer alıyor. Belirli nedenlerle kalp krizi riski yükselebiliyor. Gelen sıcak havalarla birlikte kalp krizi riski artıyor. Sıcak havalarda özellikle kalp hastalığı ve kronik hastalığı olan ve kalp krizi geçirme ihtimali daha yüksek olan kişilerin ekstra dikkat etmeleri gerekiyor.

Sıcak havalar kalp krizi riskinizi arttırıyor

Sıcak havaların git gide yaklaşmasıyla birlikte sıcak nedeniyle ortaya çıkan hastalıklar da korkutmaya başladı. Özellikle ramazan ayında kronik hastalıkları bulunan kişilerin dışarı çıkarken sıcak havalar ve açlık hakkında dikkat etmeleri gerekiyor. Ramazan’ın başlamasına sayılı günler kala kronik rahatsızlığı bulunanlara uyarıda bulunan Uzman. Dr. Gül, gölgede dışarı çıkılması, kış aylarına göre daha hafif beslenilmesi ve çok fazla su tüketilmesi gerektiğini belirtti.

KOVİD-19 NEDENİYLE KALP HASTALIKLARI 2 KAT ARTTI

f1

Tüm dünyada ve Türkiye’deki en sık ölüm sebebinin kalp hastalığı olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çetin Gül, Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde kalp hastalığının 2 kat arttığını belirtti. Ülkemizde yılda dört yüz bin civarında bir ölüm olduğu düşünüldüğünde bunların yüzde 35-40 arasının koroner arter hastalığından kaynaklandığını belirten Dr. Gül, Trakya Bölgesi’nde ve Edirne’de koroner arter hastalıklarının pandemiyle birlikte ikiye katlandığına dikkat çekti. Koroner arter hastalığı için risk faktörlerinin en önemli ölümcül ikilisinin şeker hastalığı ve sigara olduğunu aktaran Dr. Gül, Kovid-19 aşısının kalp krizi riskini arttırdığına dair söylentilere de açıklık getirdi.

AŞILAR KALP KRİZİNİ ARTTIRMIYOR

f2

Kovid-19 salgınıyla mücadelede uygulanan aşıların kalp krizini ve kandaki pıhtılaşma olayını arttırdığına dair bir çalışma olmadığını vurgulayan Dr. Gül, "Pandemi döneminde hepinizin bildiği gibi ülkemiz birkaç yıl eve kapandı. Spor yapanlar sporunu bıraktı. Pandeminin verdiği stresle yeme içme alışkanlığı bozuldu. Hareket kısıtlılığı oluştu. Kimse eskisi kadar yürüyemez, gezemez oldu. Bundan dolayı biraz hepimizin, biz de dahil bu iki üç yıllık dönemde bir kilo artışı, hareket kaybı, hareketsizlik oldu. Bir kaygı, stres bozukluğu gelişti. Bende de mi oldu? Şunla temas ettim, pozitifmiş, masken var mıydı, yok muydu? Bunların hepsi zaten koroner arter hastalığı risk faktörleridir. O yüzden belki koroner arter hastalığında bir iki kat artış oldu" ifadelerine yer verdi.

KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNANLAR GÖLGEDE DIŞARI ÇIKMALI

f3

Yaklaşan Ramazan ayı öncesi kronik rahatsızlığı olanlara uyarıda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çetin Gül, hava sıcaklarının yükselmesine bağlı olarak kalp krizi riskinin de arttığına dikkat çekti. Ramazandan on beş gün önce kardiyoloji poliklinikleri yoğunluğun iki katına çıktığını ifade eden Dr. Gül, "Top atıldığında ya da iftar için ezan okunduğunda bir acil servise gelip görmenizi isteriz. O bize poliklinikte soru soran işte oruç tutma veya tutarsan iftarda yüklenme dediğimiz hastaların acilde yirmi tansiyon, on sekiz tansiyon, yirmi iki tansiyon, akciğer ödemi dediğimiz tabloya giren yaşlı kalp hastaları. Maalesef buna bize sorsalar bile hiçbir şekilde engel olamıyoruz. Yaşlı hastalarımızda var. Kalp ve diğer kronik rahatsızlığı bulunanlara gölgede dışarı çıkmalarını ve çok daha eskiye göre, kış aylarına göre daha hafif beslenmelerini, çok fazla su tüketmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zihinsel gelişimi etkiliyor! Meyve suyu tüketinZihinsel gelişimi etkiliyor! Meyve suyu tüketin
Bize saldıracaklar, yoktan yere dedikodu üreteceklerBize saldıracaklar, yoktan yere dedikodu üretecekler
Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..." Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..."
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

Asgari ücrete zam gelecek mi? Uzman isimden dikkat çeken yorum!

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Törende skandal hareket! Ünlü oyuncudan sunucuya tokat

Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı!

Meteoroloji uzmanı tarih verip uyardı!

6 muhalefet partisi uzlaştı: Tek aday...

6 muhalefet partisi uzlaştı: Tek aday...

Dehşete düşüren görüntüler! ‘Rus askerleri köpeklere yem oluyor’

Dehşete düşüren görüntüler! ‘Rus askerleri köpeklere yem oluyor’

Yaşamadığı kabus kalmadı! 'Çocuklarımın önünde tecavüze uğradım'

Yaşamadığı kabus kalmadı! 'Çocuklarımın önünde tecavüze uğradım'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.