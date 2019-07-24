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Sıcak havalar tansiyonu tetikliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.07.2019 14:13 | Son Güncelleme

Yaz aylarının gelmesiyle beraber sıcaklık artışlarından kaynaklanabilecek sağlık sorunları ile ilgili İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

Sıcak havalar tansiyonu tetikliyor

Yaz aylarının gelmesiyle beraber sıcaklık artışlarından kaynaklanabilecek sağlık sorunları ile ilgili İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Sennaroğlu günümüzün en önemli sağlık problemlerinden biri olan ve sessiz katil olarak nitelendirilen hipertansiyonun, kontrol altına alınmazsa beyin kanaması, kalp krizi ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sorunlara neden olduğunu ifade etti.
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Sennaroğlu, yaz aylarında hipertansiyon hastalarının dikkat etmesi gereken önemli noktalar olduğunu belirterek, güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10.00 - 15.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaya özen göstermeleri tavsiyesinde bulundu. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Engin Sennaroğlu terlemeye bağlı olarak gelişen sıvı kaybı, tansiyon düşmelerine neden olabileceği için bu tür rahatsızlıkları olan kişilerin sporu akşam saatlerinde yemekten 2 saat sonra yapmaya özen göstermeleri gerektiğini kaydetti.
Sennaroğlu ayrıca sigaranın da vücudun ihtiyacı olan anti-oksidan maddelerin verimini azaltarak damarların esneme kabiliyetini bozduğunu vurgulayarak, alkolle birlikte sigara kullanmanın tansiyon yükselmelerine neden olabildiğini vurguladı.

“Düzenli doktor kontrollerini aksatılmamalı “
Sennaroğlu; hipertansiyon hastalarının bu dönemde idrar söktürücü etkileri nedeniyle çay ve kahveden mümkün olduğunca kaçınmaları, günlük tüketimi 1-2 fincan çay ve 1 fincan kahve ile sınırlandırmaları ve en az 8 bardak su tüketmeleri tavsiyesinde bulundu. Aşırı sıcaklarda vücutta oluşabilecek yoğun sıvı kaybının, kan basıncını düzenlemek için kullanılan idrar söktürücü ilaçların da etkisiyle hipertansiyon hastalarında ciddi tansiyon düşüklüğüne yol açabileceğini hatırlatarak, bunun sonucunda bayılma ve böbrek fonksiyon bozukluğu gibi önemli problemler gelişebileceğini kaydetti.
Sennaroğlu, tansiyonu kontrol altında olan ve düzenli ilaç alan hastaların soğuk suyla duş alabileceğini ancak aksi durumda önermediklerinin altını çizdi.
Sennaroğlu, yaz aylarında buğday ve yulaf ekmeği, meyve, yeşil yapraklı sebze gibi sindirimi kolay olan lifli ve posalı gıdalar tüketilmesi ve hayvansal protein yerine bitkisel proteinlerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı: “Uzun süreli tatil nedeniyle düzenli doktor kontrolünüz aksayabilir. Eğer idrar söktürücü dahil birden fazla ilaç kullanıyorsanız ya da tansiyona bağlı böbrek sorununuz varsa doktorunuzu her ay mutlaka ziyaret ediniz“ diyerek sözlerini noktaladı.

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