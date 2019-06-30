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Sıcak havalarda artan boğulma olaylarına karşı AFAD’dan uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 09:52 | Son Güncelleme

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte suda boğulma vakalarında artış olduğuna dikkat çeken AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, vatandaşları nehir ve göletlere girmemeleri konusunda uyardı.Yaz mevsimiyle birlikte sıcaklıkların artması, boğulma olaylarını da beraberinde getiriyor.

Sıcak havalarda artan boğulma olaylarına karşı AFAD’dan uyarı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte suda boğulma vakalarında artış olduğuna dikkat çeken AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, vatandaşları nehir ve göletlere girmemeleri konusunda uyardı.
Yaz mevsimiyle birlikte sıcaklıkların artması, boğulma olaylarını da beraberinde getiriyor. Serinlemek için deniz, göl, nehir, gölet veya akarsulara giren birçok kişi, iyi yüzme bilmedikleri için boğularak hayatını kaybediyor. AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, havaların ısınmasıyla birlikte olası boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Geçtiğimiz yıllarda onlarca kişinin serinlemek için girdiği sularda boğulduğunu belirten Kaşkaş, sıcak günlerde yüzmek, serinlemek ve balık tutmak için nehir ve baraj göllerine girilmesinin istenmeyen sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Havaların ısınmasıyla birlikte boğulma vakalarının yaşandığını ifade eden Hüseyin Kaşkaş, “Özellikle Sakaryalı vatandaşlarımıza AFAD Sakarya İl Müdürü olarak bir mesaj vermek istiyorum. Bahar ve yaz aylarının gelmesi münasebetiyle maalesef zaman zaman vatandaşlarımız dere yataklarına, özellikle Sakarya Nehri’ne bazen balık tutmak, bazen de yüzmek için giriyorlar ve bunun neticesinde de sık sık boğulma olaylarıyla karşılaşıyoruz. O bakımdan bütün vatandaşlarımızı buradan uyarıyoruz; kesinlikle Sakarya Nehri’ne ve nehirlere, özellikle göletlere girilmemesi, uzak durulması, rastgele balık avlanmaması gerekmektedir. O bakımdan tüm vatandaşlarımızın dikkatli olması ve bu dediğimiz hususlara riayet etmesini rica ve temenni ediyoruz” dedi.

Sıcak havalarda artan boğulma olaylarına karşı AFAD’dan uyarı

Sıcak havalarda artan boğulma olaylarına karşı AFAD’dan uyarı

Sıcak havalarda artan boğulma olaylarına karşı AFAD’dan uyarı

Sıcak havalarda artan boğulma olaylarına karşı AFAD’dan uyarı

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