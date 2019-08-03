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Sıcak havalarda beslenmeye dikkat!

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.08.2019 12:10 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi diyetisyenlerinden Ecem Misci, yaz aylarında vatandaşların beslenme alışkanlıklarına karşı uyarılarda bulundu.Hava sıcaklıklarının birtakım sağlık sorunlarını da beraberinde getirebileceğini ifade eden diyetisyen Misci, yaz aylarının kilo problemi olanlar için sıkıntılı dönemler olduğunu söyledi.

Sıcak havalarda beslenmeye dikkat!

Afyonkarahisar Özel Fuar Hastanesi diyetisyenlerinden Ecem Misci, yaz aylarında vatandaşların beslenme alışkanlıklarına karşı uyarılarda bulundu.
Hava sıcaklıklarının birtakım sağlık sorunlarını da beraberinde getirebileceğini ifade eden diyetisyen Misci, yaz aylarının kilo problemi olanlar için sıkıntılı dönemler olduğunu söyledi. Misci, “Yaz ayları özellikle şeker, tansiyon, kalp yetmezliği gibi kronik hastalıkları olan ve kilo problemi yaşayan kişiler için biraz sıkıntılı dönemlerdir. Aşırı terleme, nefes darlığı, tansiyon düzensizliği bu aylarda en çok yaşanan problemlerin başında gelir. Bu sıkıntıların temelinde yanlış beslenme alışkanlıkları vardır. Doğru beslenerek bu sorunlarla karşılaşma riskini aza indirebilir veya tamamen bunlardan korunabilirsiniz” dedi.
"Yaz aylarında bol bol su tüketin"
Sıcak havalarda sağlıklı beslenme için önerilerde bulunan Misci, sıvı tüketmenin yaz aylarında çok öneli olduğunu söyledi. Susamayı beklemeden su tüketilmesi gerektiğini belirten Misci, “Vücudumuzdan sıvı kaybı, ter, solunum, dışkı ve idrar ile olur yani sıcak havada nefes alıp vermek bile sıvı kaybına sebeptir. Sıcak havada artan terlemeyle atılan sıvı kaybını engellemek için su alımınızı 2-3 litreye çıkarın. Vücuttan su atımını artıran gazlı içecek ve şeker katkılı meyve sularını tüketmeyin. Su tüketmek size zor geliyorsa içine meyve parçaları ekleyin, soğuk sıcak bitki çayları, kendi tadıyla pişmiş kompostolar, limonata, ayran, soda en doğru alternatifler olacaktır. Çay özellikle sevilen bir içecek, yaz aylarında da tüketimi vücuttan su kaybettireceği için çay içtikten sonra mutlaka su da içmelisiniz. Yaşlılar ve çocuklar risk altında. Yeterli su tüketimi bu grup için hayati önem taşır. Özellikle sodyum potasyum ve magnezyum vücuttaki sıvı-elektrolit dengesini sağladıklarından, meyve sebze, peynir, yoğurt ayran cacık her gün tüketilmelidir” ifadelerini kullandı.
"Fazla yağlı ve tuzlu yemeyin"
Yaz aylarında ishal vakalarının da artış göstereceğine dikkat çeken Ecem Misci şöyle konuştu:
“Bu durumda bol sıvı ve ayran tüketimi hayati önem taşır ülkemizde su kaybından ölen birçok bebek ve çocuk oluyor maalesef. Fazla yağlı yemeyin. Yağlı besinlerden yaz mevsiminde özellikle kaçınılmalıdır. Sucuk, sosis, salam, yağlı etler gibi katı doymuş yağları içeren besinler yazın mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Yağ olarak zeytinyağını tercih edin. Lif ve vitamin alımınızı artırmak için, mevsiminde sebze ve meyveleri tüketin. Bunlar için de özellikle domates, kırmızı biber, çilek tüketimini artırın. Tuz tüketiminizi azaltın. Özellikle yaz aylarında, sıcaklığın da artması ile birlikte ödem oluşma riski artacaktır. Başta tuz olmak üzere turşu gibi yiyecekler ödem oluşturabileceğinden tüketim miktarına dikkat edilmelidir.”
"Yoğurttan hiçbir zaman vazgeçmeyin"
Yoğurttan hiçbir zaman vazgeçilmemesi gerektiğini kaydeden Misci, “Özellikle cacık olarak tüketmek sıcak havalarda vücut ısısını dengelemeye yardımcı olabileceği gibi içine katacağınız taze maydanoz, dereotu, nane ile hem vitamin alımınızı artırmaya hem de doygunluk hissi sağlamaya yardımcı olur. Yemeklerinizi çok geç saatlere bırakmayın, mümkün olduğu kadar fiziksel aktivitenizi artırın. Besin zehirlenmelerine dikkat edin. Sıcaklığın artmasıyla birlikte gıdaların bozulma riski de artacaktır. Bu nedenle besinleri uygun koşullarda saklamaya ve son kullanma tarihlerine bakmaya özen gösterin” dedi.

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