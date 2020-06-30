Sıcak havalarda dikkat edilmesi gerekenler

Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Acil Servis Uzmanı Doktor Ünal Tetik, sıcak havalarda yaşanabilecek sağlık problemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yaz aylarında gıda zehirlenmelerinin de daha çok görülmeye başlandığını ifade eden Dr. Tetik, “Bakteriler hayatımızın her alanında var, havaların ısınması ile birlikte yemek yaptıktan sonra pişmiş gıdaları dışarıda 1 saatten fazla tutmak doğru değildir, yemek soğuduktan sonra dolaba kaldırılmalıdır, dışarıda uzun süre kalan bu yemeklerde bakteri üremektedir, bunlar vücuda alındığında zehirlenmelere neden olabilir, gıda zehirlenmelerinde kusma ve ishal görülebilir. Gıda zehirlenmelerinde kusma sayıları arttığında acile gitmek gereklidir" ifadelerini kullandı. 'ÖZELLİKLE KONSERVELERE DİKKAT' Yemekleri tüketirken ve saklarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini de açıklayan Dr. Ünal Tetik, “Süt ve süt ürünleri ile yapılan gıdalar çok çabuk bozulur, açıkta alınan sütler en az 15 dakika kaynatılmalı. İkinci çabuk bozulan grup; et ve et ürünleridir bunlar da muhakkak dolapta veya dondurucuda bekletilmeli, dolapta 24 saat, buzlukta 6 ay tutulabilir. Tüketebileceğimiz kadar yemek pişirmek en uygun olanıdır, fazla yaptıysak yiyeceğimiz kadarını ısıtmalıyız, ilk 24-48 saatte besin değerini yitirmez, sonra besin değeri azalır” diye konuştu.

Bazen kokmadan da besinlerin bozulabileceğine dikkat çeken Dr. Tetik, “Örneğin bir pastada bozulma başlamışsa bir noktada olur ve o noktaya ulaşıncaya kadar bir koku veya bozuk tat alınmaz ancak bu pastanın bozulduğu gerçeğini değiştirmez. Özellikle paketli ürünlerde şişmiş kapaklar, açıldığında gaz oluşan ürünleri tüketmemeliyiz. Konservelerde şişme veya asitlenme olursa kesinlikle tüketilmemeli, en kötü zehirlenme konservelerle ilgilidir” dedi. 'GÜNEŞ ÇARPMASININ ÇOK CİDDİ SONUÇLARI OLABİLİR' Sıcak havaların en çok yaşlı, çocuk ve kronik hastaları etkilediğini belirten Dr. Ünal Tetik, “Ancak özellikle güneşin çok dik geldiği saatlerde herhangi bir koruma olmadan duran sağlıklı bireylerde de çok ciddi sonuçları olan güneş çarpmaları yaşanabiliyor” şeklinde konuştu. Vücudun yüzde 65-70’inin sudan oluştuğunu dile getiren Dr. Tetik, “40-50 dereceler öldürücü derecelerdir. Yaz aylarında su kaybımız artar, özellikle kalp, şeker, astım hastalarında sıvı kaybı sonucunda denge bozulacağı için baş dönmeleri, ani komalar gibi ciddi sorunlar görülebilir, ileri yaştakiler de çok dikkatli olmalı, özellikle güneşin dik geldiği saatlerde 10.00 -16.00 arasında dışarı çıkılmamalı çıkılacaksa da güneş kremi kullanılmalı, şapka ve gözlük mutlaka takılmalı” diye konuştu.

Sıvı kaybı ve yüksek ısıya bağlı olarak, yüksek ateş, baş ağrısı halsizlik, baygınlık gibi şikayetlerin güneş çarpması belirtisi olduğunu aktaran Acil Servis Uzmanı Dr. Tetik, “Güneş çarpması fark edilmezse çok ciddi sıvı kayıpları nedeniyle komaya, ölüme kadar gidebilecek sonuçlar yaşanabilir, beklemeden acile gidilmelidir” dedi.