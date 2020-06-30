HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sıcak havalarda dikkat edilmesi gerekenler

Sıcak havalarda dikkat edilmesi gerekenler

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.06.2020 09:50 | Son Güncelleme

Fark edilmeyen güneş çarpmasının çok ciddi sıvı kayıplarına neden olabileceğini, bunun da komaya, ölüme kadar gidebilecek sonuçları beraberinde getireceğini söyleyen Acil Servis Uzmanı Doktor Ünal Tetik, sıcak havaların artmasıyla birlikte yaşanan güneş çarpmalarından beklenmeden acile gidilmesi gerektiğini söyledi.

Sıcak havalarda dikkat edilmesi gerekenler

Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Acil Servis Uzmanı Doktor Ünal Tetik, sıcak havalarda yaşanabilecek sağlık problemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yaz aylarında gıda zehirlenmelerinin de daha çok görülmeye başlandığını ifade eden Dr. Tetik, “Bakteriler hayatımızın her alanında var, havaların ısınması ile birlikte yemek yaptıktan sonra pişmiş gıdaları dışarıda 1 saatten fazla tutmak doğru değildir, yemek soğuduktan sonra dolaba kaldırılmalıdır, dışarıda uzun süre kalan bu yemeklerde bakteri üremektedir, bunlar vücuda alındığında zehirlenmelere neden olabilir, gıda zehirlenmelerinde kusma ve ishal görülebilir. Gıda zehirlenmelerinde kusma sayıları arttığında acile gitmek gereklidir" ifadelerini kullandı.

'ÖZELLİKLE KONSERVELERE DİKKAT'

Yemekleri tüketirken ve saklarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini de açıklayan Dr. Ünal Tetik, “Süt ve süt ürünleri ile yapılan gıdalar çok çabuk bozulur, açıkta alınan sütler en az 15 dakika kaynatılmalı. İkinci çabuk bozulan grup; et ve et ürünleridir bunlar da muhakkak dolapta veya dondurucuda bekletilmeli, dolapta 24 saat, buzlukta 6 ay tutulabilir. Tüketebileceğimiz kadar yemek pişirmek en uygun olanıdır, fazla yaptıysak yiyeceğimiz kadarını ısıtmalıyız, ilk 24-48 saatte besin değerini yitirmez, sonra besin değeri azalır” diye konuştu.

Bazen kokmadan da besinlerin bozulabileceğine dikkat çeken Dr. Tetik, “Örneğin bir pastada bozulma başlamışsa bir noktada olur ve o noktaya ulaşıncaya kadar bir koku veya bozuk tat alınmaz ancak bu pastanın bozulduğu gerçeğini değiştirmez. Özellikle paketli ürünlerde şişmiş kapaklar, açıldığında gaz oluşan ürünleri tüketmemeliyiz. Konservelerde şişme veya asitlenme olursa kesinlikle tüketilmemeli, en kötü zehirlenme konservelerle ilgilidir” dedi.

'GÜNEŞ ÇARPMASININ ÇOK CİDDİ SONUÇLARI OLABİLİR'

Sıcak havaların en çok yaşlı, çocuk ve kronik hastaları etkilediğini belirten Dr. Ünal Tetik, “Ancak özellikle güneşin çok dik geldiği saatlerde herhangi bir koruma olmadan duran sağlıklı bireylerde de çok ciddi sonuçları olan güneş çarpmaları yaşanabiliyor” şeklinde konuştu.

Vücudun yüzde 65-70’inin sudan oluştuğunu dile getiren Dr. Tetik, “40-50 dereceler öldürücü derecelerdir. Yaz aylarında su kaybımız artar, özellikle kalp, şeker, astım hastalarında sıvı kaybı sonucunda denge bozulacağı için baş dönmeleri, ani komalar gibi ciddi sorunlar görülebilir, ileri yaştakiler de çok dikkatli olmalı, özellikle güneşin dik geldiği saatlerde 10.00 -16.00 arasında dışarı çıkılmamalı çıkılacaksa da güneş kremi kullanılmalı, şapka ve gözlük mutlaka takılmalı” diye konuştu.
Sıvı kaybı ve yüksek ısıya bağlı olarak, yüksek ateş, baş ağrısı halsizlik, baygınlık gibi şikayetlerin güneş çarpması belirtisi olduğunu aktaran Acil Servis Uzmanı Dr. Tetik, “Güneş çarpması fark edilmezse çok ciddi sıvı kayıpları nedeniyle komaya, ölüme kadar gidebilecek sonuçlar yaşanabilir, beklemeden acile gidilmelidir” dedi.

'GÜNEŞ YANIKLARINDA ÖNCE BUNLARI YAPIN'

Güneş yanıkları hakkında da bilgi veren Dr. Ünal Tetik, “Güneşin altındayken özellikle gözü çok iyi korumak gerekiyor. Uzun süre güneşe maruz kalmak gözde kalıcı hasarlara neden olabilir bu nedenle uygun güneş gözlüğünün kullanılması gerekmektedir. Güneşe çıkmadan yarım saat önce güneş kremi mutlaka sürülmeli. Güneşte uzun süre kalmak, yanıkların yanı sıra uzun vadede cilt kanserlerine de neden olabilir. Güneş yanıklarında yapılacak ilk şey; ılık bir duşla cildi soğutmak, sonrasında acile gitmektir” ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında öncelikle sıvı tüketiminin arttırılması gerektiğini vurgulayan Dr. Ünal Tetik, “Bu dönemde; sindirimi zor olan gıdalardan uzak durulmalı, karbonhidrat ve yağları daha az tüketip, sebze ve baklagilleri daha çok tüketmeliyiz, etleri ise yağda veya tavada değil, fırında yapmak daha sağlıklı olacaktır” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
Havuza girerken dikkat! Farkında olmadan bulaşıyorHavuza girerken dikkat! Farkında olmadan bulaşıyor
AÖF dönem sonu final sınavları online mı olacak, ne zaman?AÖF dönem sonu final sınavları online mı olacak, ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

Survivor'da bomba ses kaydı yayınlandı! "Sevgilim var, evlenmek istiyorum"

AB'den flaş Türkiye kararı! Seyahat izni...

AB'den flaş Türkiye kararı! Seyahat izni...

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

'Tüm siyasetçiler FETÖ ile biraraya gelmiştir' dedi ve bir kişiyi dışarıda tuttu

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırıldı

''Bilerek boş kaleye atmadı''

''Bilerek boş kaleye atmadı''

YKS'den çıktı intihar etti!

YKS'den çıktı intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Obezite ameliyatı kalkıyor mu? Obezite cerrahisinde son gelişme!

Obezite ameliyatı kalkıyor mu?

Baş ağrısına ne iyi gelir? Baş ağrısı nasıl geçer? Baş ağrısı için ne yapılır?

Baş ağrısına ne iyi gelir? İşte yöntemler

Havuzlardan bulaşabilecek göz enfeksiyonlarına dikkat!

Havuza girerken dikkat! Farkında olmadan bulaşıyor

Akdeniz diyeti ile 7 adımda hafızanızı koruyun!

İşte hafızayı korumanın 7 yolu!

Cilt mezoterapisi nedir? İşte akne ve leke sorunlarından kurtulma yöntemi

7 gün arayla uygulanıyor! Akne ve lekeleri yok ediyor

Tüp bebek tedavisinde beslenme alışkanlıklarına dikkat! Başarıyı etkiliyor

İşte tüp bebek tedavisinde başarıyı artırmanın altın kuralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.