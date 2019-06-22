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Sıcak havalarda elektronik cihazların kapatıp-açılması tavsiyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 14:55 | Son Güncelleme

Manisa Elektronik Teknisyenleri Odası Başkanı Mehmet Üzen, sıcak havalarda genleşmeden dolayı batarya gibi elektronik cihazlarda patlama riskinin olduğunu, elektronik eşyaların günde en az bir defa kapatılarak, soğutma işlemi uygulanması önerisinde bulundu.Manisa Elektronik Teknisyenleri Odası Başkanı Mehmet Üzen, sıcak havalarda elektronik cihazların kullanımında daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek, tavsiyelerde bulundu.

Manisa Elektronik Teknisyenleri Odası Başkanı Mehmet Üzen, sıcak havalarda genleşmeden dolayı batarya gibi elektronik cihazlarda patlama riskinin olduğunu, elektronik eşyaların günde en az bir defa kapatılarak, soğutma işlemi uygulanması önerisinde bulundu.
Manisa Elektronik Teknisyenleri Odası Başkanı Mehmet Üzen, sıcak havalarda elektronik cihazların kullanımında daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek, tavsiyelerde bulundu. Elektronik cihazlarda aşırı ısınmadan dolayı çalışma performansının düştüğüne dikkat çeken Üzen, elektronik cihazları özellikle sıcak havalarda kontrollü kullanmak gerektiğini ifade etti. Araç içerisinde ve balkonlarda güneşin gördüğü yerlerde unutulan cep telefonu ve tabletlerde patlama riski olduğunu kaydeden Üzen, “Yaz aylarında elektronik eşyaların tümünü kapalı dahi olsa prizde takılı olarak bekletmememiz gerekiyor. Çünkü elektronik eşyalar beklemede dahi olsa akım sarf ediyor. Hem enerji hem de ürünlerin uzun ömürlü olması açısından bu çok önemli. Cep telefonu, tablet ve taşınabilir şarj aletleri batarya ile çalıştıkları için, aşırı sıcaklarda patlama riski olabilir. Batarya ile çalışan bu tür elektronik cihazları uzun süreliğine şarjda da tutmamak gerekir. Özellikle sıcak havalarda kullandığımız elektronik cihazları bilinçli kullanmalıyız. En azından günde bir veya iki kere cihazların komple kapatıp açılmasında fayda var. Soğutma işlemi hem cihazların uzun ömürlü olmasını sağlıyor hem de olası bir tehlikeye karşı bizleri koruyor” diye konuştu.

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