Sıcak havalarda rahat uyumak için 10 ipucu

Hava sıcak olduğunda uykulu olmak paha biçilemez, o yüzden uykunuzu gece saatlerine saklayın.

Bunun en büyük sebebi gün boyunca enerjinin büyük çoğunluğunun vücut içi sıcaklığın dengelenmesine ayrılması.

Sıcak havalar sizi gün boyunca uyuşuk ve enerji yoksunu kılabilir.

Uyku uzmanı Lisa Artis ve Loughborough Üniversitesi Klinik Uyku Araştırma Birimi'nin eski müdürü olan Prof. Kevin Morgan'ın tavsiyelerinden sizin için 10 ipucu derledik.

Peki ister evinizde ister yurt içinde ya da yurt dışında tatilde, sıcak havanın hakim olduğu gecelerde uykusuzlukla mücadele etmek için neler yapmanız gerekiyor?

Türkiye'de uzun zamandır etkili olan sıcak hava son günlerde Avrupa'yı da etkisi altına aldı; birçok şehirde rekor sıcaklıklar ölçülüyor.

Kimileri klimanın açık olduğu bir odada uyumayı tercih ederken bu durumun hastalıklara kapı açması çoğu kişinin klimadan uzak durmasına yol açıyor.

2. Zamanlamayı değiştirmeyin

Sıcak hava sizi alışkanlıklarınızı değiştirmeye itebilir, ancak bunu yapmayın. Uyku düzeniniz bu durumdan etkilenecektir.

Her zamanki saatlerde yatağınıza gitmeye çalışın, yatmadan önce yaptığınız alışkanlıklarınızı devam ettirin.

3. Odanızı serin tutun

Odanızı gece serin tutmak için birtakım önlemler alın.

Gündüz perdeleri ya da panjurları kapatarak güneşin içeri girmesini engelleyin.

Evinizin güneşe bakan tarafındaki pencereleri kapatarak sıcak havayı dışarıda tutmaya çalışın.

Uykuya gitmeden önce bütün pencereleri açarak esinti yaratın.

4. Örtüye dikkat edin

Gece uyurken kullandığınız örtülerden kurtulmayı isteyebilirsiniz; ancak ince bir pamuk örtü terinizi emecektir.

Odanız ne kadar sıcak olsa da uyurken vücut sıcaklığınız düşer, o yüzden bazen üşüyerek uyanırsınız. Elinizin altında kolay bir yerde bir örtü bulundurmaya çalışın.

5. Soğutucu önlemler alın

Özellikle hava nemliyse küçük bir vantilatör bile işinizi görecektir. Vantilatör, terin buharlaşmasını sağlar ve böylece vücudunuz iç sıcaklığını dengede tutabilir.

Eğer vantilatörünüz yoksa sıcak hava torbanızı bu sefer buz gibi bir su ile doldurmayı deneyin.