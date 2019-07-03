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Sıcak havalarda serinleten lezzet: Mor reyhan şerbeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 11:59 | Son Güncelleme

Geleneksel Anadolu mutfağının vazgeçilmezi şerbetler yaz aylarında serinlemek isteyenler için hem göze hem damağa hitap ederken, mor reyhan şerbeti de sakinlik verip harareti gideriyor.Hava sıcaklıklarının artmasıyla dengeli beslenme ve sağlıklı ürün tüketme daha da önemli hale geliyor.

Geleneksel Anadolu mutfağının vazgeçilmezi şerbetler yaz aylarında serinlemek isteyenler için hem göze hem damağa hitap ederken, mor reyhan şerbeti de sakinlik verip harareti gideriyor.
Hava sıcaklıklarının artmasıyla dengeli beslenme ve sağlıklı ürün tüketme daha da önemli hale geliyor. Bu da insanları serinletici içeceklere yöneltiyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, mor reyhan şerbetinin hem susuzluk ihtiyacını gidereceğini, hem vücudun susuzluğa karşı bir cephe kazanmış olacağını hem de en büyük özelliğinin antioksidan olması olduğunu söyledi.

“Harareti düşürüyor”
Mor reyhan şerbetinin antioksidan içermesiyle büyük önem taşıdığını dile getiren Mehmet Pıçak, “Halkımız antioksidanı çok duyuyor, herkes söylüyor ama ben burada terim manasını vermekte yarar görüyorum. Vücudumuz içerisinde bulunan gereksiz maddelerin dışarıya atılması için kullanılan maddelere antioksidan diyoruz. Gün içerisinde en az yarım litre mor reyhan şerbeti içenlerde hem bir sakinlik hem bir hararetin düşmesi hem susuzluğun giderilmesi, hem varsa iltihap durumları, antioksidan ihtiyaçlarının karşılanması olarak yardımcı olur” dedi.

“Şerbetler milli içecektir”
Vücudun az su tüketildiğinde zarar göreceğini belirten Pıçak, “Bununla alakalı olarak bol su tüketmemiz gerekiyor. Tabii suyu da biz baharat ve şifalı bitkilerle alakalı olduğu için renklendiriyor, tatlandırıcı ve yine su olarak sunuyoruz. Osmanlı’dan günümüze şu gelenek gelmiştir ve biz bunu sürekli anlatıyoruz. Bu da şerbet geleneğinin, şerbet bizim için milli bir içecektir. Nasıl ayran milli bir içeceğimiz ise şerbet de bizim için milli bir içecektir” diye konuştu.
Mor reyhan bitkisinin dünyada en özel bitkiler arasında yer aldığını anlatan Mehmet Pıçak, Türkiye’de yetişen mor reyhanın lezzeti, kokusu ve damakta bıraktığı tadı ile Türkiye’de ve dünyada birçok insanı mest ettiğini aktardı. Beş litre su için yaklaşık 200 gram mor reyhan tavsiye edildiğini belirten aktar Mehmet Pıçak, “Yaklaşık bir su bardağı şeker, dört adet karanfil, dört adet kabuk tarçın malzemeler. Bunların hepsini yaklaşık yarım saat kadar kaynatacaklar, ardından bitkiyi içerisine alıp suyu süzdükten sonra soğuk bir şekilde ikram edecekler. Biz burada tabii bir su bardağı şekersiz tavsiye ediyoruz ama şekerin yerinde en güzeli son olarak bal ilave edilmesi. Bal ilave edemezsek baldan sonra kullanabileceğimiz en güzel tatlandırıcı pancar şekeri. Şu an mevcut bulunan meyve suları, içecekler hepsi maalesef mısır şurubu ve glikozdan elde edilmekte. O yüzden bizim tavsiye ettiğimiz ürün en azından daha sağlıklı, daha faydalı ve kullanımı ve üretim esnasında çok ucuz maliyetle gelmiş, yaklaşık maliyeti 10 lira olan bir şerbet. O yüzden hem maliyeti hem sağlıklı, hem bunun bizim ülkemizden yayılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sıcak havalarda serinleten lezzet: Mor reyhan şerbeti

Sıcak havalarda serinleten lezzet: Mor reyhan şerbeti

Sıcak havalarda serinleten lezzet: Mor reyhan şerbeti

Sıcak havalarda serinleten lezzet: Mor reyhan şerbeti

Sıcak havalarda serinleten lezzet: Mor reyhan şerbeti

Sıcak havalarda serinleten lezzet: Mor reyhan şerbeti

Sıcak havalarda serinleten lezzet: Mor reyhan şerbeti

Sıcak havalarda serinleten lezzet: Mor reyhan şerbeti

Sıcak havalarda serinleten lezzet: Mor reyhan şerbeti

Sıcak havalarda serinleten lezzet: Mor reyhan şerbeti

Sıcak havalarda serinleten lezzet: Mor reyhan şerbeti

Sıcak havalarda serinleten lezzet: Mor reyhan şerbeti

Sıcak havalarda serinleten lezzet: Mor reyhan şerbeti
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