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Sıcak havalarda su tüketimine dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.06.2019 11:22 | Son Güncelleme

YAZ aylarının gelmesiyle aşırı sıcak hava insan sağlığını da etkiliyor.

Sıcak havalarda su tüketimine dikkat

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - YAZ aylarının gelmesiyle aşırı sıcak hava insan sağlığını da etkiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Yaman, sıcak havalarda damarların genişlemesinden dolayı normalden hızlı çalışan kalbin daha çok yorulduğunu, bundan dolayı da hayati organlara kan akışının düştüğünü söyledi. Özellikle kalp hastalığı gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin gölge alanları tercih etmesi gerektiğini belirten Dr. Yaman, su tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.
Zonguldak'ın Ereğli İlçesi’nde özel bir hastanede Kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Mehmet Yaman, sıcak havanın insan vücudunda bir takım değişiklikler yaptığını söyledi. Yaz mevsiminde, vücudun yüzeysel damarlarında yani vücudun cilde yakın olan damarlarında vücut ısısını korumak için genişleme olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yaman, vücudun diğer hayati organlara gitmesi gereken kan bu damarlara gelmesi sonucunda da hayati organların beslenmesinin azaldığını belirtti. Bunun sonucunda çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceğini anlatan Doç. Dr. Yaman, “Hayati organların beslenmesinin yeterliliğini sağlamak için kan daha fazla çalışma ihtiyacı hisseder. Bu da kalp hızının artmasıyla sonuçlanır. Bu da halk dilinde sıcak çarpması tabiriyle anlatılır. Halbuki buradaki sıcak çarpması tabiri hayati organlara giden yeterli kanı sağlamak için kalbin normalden daha fazla efor sarf etmesi, daha fazla çalışması anlamına gelir. Bu tür durumlar özellikle kalp hastası olan hastalarda daha ciddi sorunlara sebep olmaktadır" dedi.
SU TÜKETİMİNE DİKKAT
Doç. Dr. Yaman, kalp hastalığı gibi çeşitli rahatsızlıkları bulunan kişilerin sıcak havalarda gölge alanları tercih etmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle dedi: "Özellikle kalp hastalarının yazın hava sıcaklığında yaşam tarzı değişikliklerini hava durumuna göre ayarlamaları gerekmektedir. Sindirim sistemine giden kanı azaltmak oradaki performansı kalbin üzerine olan yükü azaltmak için sindirimi kolaylaştırıcı yemekler yemek lazım. Bunlar meyve, sebze ağırlıklı, zeytinyağı içeren besinler. Bu besinler sindirimi kolay olduğundan dolayı bağırsaklara ek bir kan yükü getirmemekte. Hem de diyet anlamında buna dikkat etmek lazım. Su tüketimini çok arttırmak lazım. Örneğin 72 kilo olan birisi günde 2.14 litre su içmesi gerekiyor. Vücut sıcaklığını arttıracak besinlerden kaçınmak lazım. Günün en çok sıcak olduğu saatlerde genelde dışarıya çıkmamak lazım. Yazın spor aktivitelerine mutlaka önem vermek lazım. Fakat spor aktivitelerini günün serin saatlerinde, serin vakitlerinde yapmak lazım."

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Sıcak havalarda su tüketimine dikkat

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