Sıcak havaya dayanamayan sahillere koştu

Mersin plajlarını havaların ısınmasıyla halk ve yerli- yabancı turistler hareketlendirdi. Sahilleri dolduran çok sayıda kişi, Erdemli ilçesinin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Korykos Antik Kenti'nin en tanınan mavi bayraklı Kızkalesi Plajı, Silifke ilçesinin mavi bayraklı Susanoğlu Plajı'na geldi. Hava sıcaklığının 27- 31 derece, plajlarda hissedilen hava sıcaklığının 30- 34 derece, deniz suyu sıcaklığının 22 derece olduğu Mersin'e gelen yerli ve yabancı turistler güneşin, denizin ve kumun tadını çıkardı. Denizde yüzen, kanoda kürek çeken, deniz bisikleti ile gezen, kumda güneşlenen, sıcak kum üzerine yatarak şifa arayan ve Kız Kalesi'ni gezenler tatil keyfi yaşadı.

KORONAVİRÜS STRESİNİ SAHİLDE ATIYORLAR

Almanya'dan tatile gelen Demet Babayiğit, bir yıldır koronavirüs nedeniyle çok bunaldığını, Türkiye'de kısıtlamaların kalkmasıyla Mersin'e ilk kez geldiğini ve suyunu, insanlarını çok sevdiğini belirtti. Mersin'de yaşayan Adanalı esnaf Rıza Gür ise koronavirüs kısıtlamalarıyla birlikte iş yerlerinin kapandığını, seyahat edemediklerini, bu nedeneyle stres yaşadıklarını söyledi. Rıza Gür, bu stresi Kızkalesi Sahili'nde attığını dile getirdi.