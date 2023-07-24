HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sıcak havaya rağmen durup seyrettiler! Bir anda dumanlar yükselince... Dairede korkutan yangın

Sıcak havaya rağmen durup seyrettiler! Bir anda dumanlar yükselince... Dairede korkutan yangın

24.07.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin yangınla ilgili söndürme ve kontrol çalışmalarını sokaktaki vatandaşlar sıcak havaya rağmen takip etti. Yangının ekipler tarafından söndürüldüğü ve dairede kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Sıcak havaya rağmen durup seyrettiler! Bir anda dumanlar yükselince... Dairede korkutan yangın

Korkutan yangın, 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, daireden duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

0e5b5192-fdb6-4f81-a22c-0eaa860a9158

SICAK HAVADA RAĞMEN ÇALIŞMALARI UZUN SÜRE TAKİP ETTİLER

Dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

2d0050af-67ad-4231-bd0a-b9154641c71a

Yangın sırasında etrafa toplanan vatandaşlar ise sıcak havaya rağmen çalışmaları uzun süre takip etti. (İHA)

09b7f7c5-5de0-4195-960b-d97c4b31cc9b

Kaldırımda bekleyen kadınlar neye uğradığını şaşırdı! Kaldırımda bekleyen kadınlar neye uğradığını şaşırdı!

32ce005b-175a-403c-afe4-ad4e747909b1

169a2ac4-a88f-482a-b6e1-40141d1f8920

4333fcc0-e76a-448a-87fa-5e133f03ae36

abfda9ae-bfad-4a22-8627-a965135d11d6

bd5709cb-2369-4fef-a55f-62f08ad86fce

f434fe1d-1267-488b-8a28-d2aedb5f1b27

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gilgo Beach seri katili yakalandı!Gilgo Beach seri katili yakalandı!
Yer: Bursa! Mangal keyfi kabusa dönüştü! 'Kendimi göle attım'Yer: Bursa! Mangal keyfi kabusa dönüştü! 'Kendimi göle attım'
Kadına sokak ortasında yaptıklarıyla gündem olmuştu! Tehdidi havada kaldıKadına sokak ortasında yaptıklarıyla gündem olmuştu! Tehdidi havada kaldı
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Önce dolu yağdı! Sonra resmen buzlu su...

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

“Değeri 50 bin dolar” dedi! Gerçek başka çıktı

“Değeri 50 bin dolar” dedi! Gerçek başka çıktı

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Dünyaca ünlü yıldızı görünce şoke oldular! Garsonluk yapıyor

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.