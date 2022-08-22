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Sıcak havayı değerlendirmek isteyenler dikkat! Meteoroloji uyardı: 20'den fazla ilde bekleniyor

22.08.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak ve nemli havalarla kasıp kavrulurken geçtiğimiz haftaya sağanakla uyanan İstanbul dahil pek çok ilimizi yeniden yağışlı havalar bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son paylaşılan verilere göre sıcaklıkların ülke genelinde artması beklenirken 23 ilde sağanak yağış bekleniyor.

Sıcak havayı değerlendirmek isteyenler dikkat! Meteoroloji uyardı: 20'den fazla ilde bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre bugün itibarıyla sağanak yağışlı havalar birçok ilde etkisini gösterecek. Sağanağın vurması beklenen 23 il arasında İstanbul da yer alıyor.

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Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen yerler arasında ise Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Burdur, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu, Antalya'nın kuzeybatı, Kütahya'nın kuzey kesimleri yer alıyor.

Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevreleri, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kuzeyi ile Çanakkale’nin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 34°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 32°C

Pazartesi Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 21°C, 33°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 22°C, 35°C

Parçalı bulutlu

EGE

Pazartesi öğle saatlerinden sonra Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 23°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Burdur çevreleri ve Antalya'nın kuzeybatısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 34°C

Pazartesi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu bu akşam saatlerinde kuzeybatı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 25°C, 31°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 17°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 32°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 35°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 15°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 25°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 20°C, 34°C

Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM 17°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Pazartesi öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 29°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 10°C, 28°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 14°C, 27°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur sağanak
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