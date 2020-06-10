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Sıcak havayı fırsat bilen soluğu plajda aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2020 15:57 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde soluğu plajlarda alan yerli ve yabancı turistler, sıcak havanın tadını çıkararak denize girdi.

Alanya’da 1 Haziran itibarıyla sahillere giriş yasağının kaldırılmasının ardından dünyaca Damlataş, Kleopatra, Keykubat plajları vatandaşlar ve yerleşik yabancıların akınına uğramaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 24, nem oranının yüzde 63 ölçüldüğü ilçede yerleşik yabancılar ve vatandaşlar deniz ve güneşin tadını çıkardı. Bazıları kendilerini denize atarken, bazıları da kumsala ve şezlonglara uzanarak güneşlendi. Müzik dinleyip kitap okuyanlar, sahilde yürüyen çiftler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

'DENİZ KEYFİ YAPTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ'

Ankara’dan Alanya’ya tatile gelen Fırat Celer, denizin çok güzel olduğunu söyledi. Celer, "Yaklaşık 10 gündür Antalya’da tatil yapıyorum. Sahiller geldiğim zaman daha boştu, şimdi biraz daha hareketlilik var. Normalleş sürecinin girdiğimizin farkındayız tabii ki ama insanların maddi duruma göre tatile gelebilir. Alanya’ya her yaz geliyorum. Deniz keyfi yaptığımız için çok mutluyuz, burayı çok seviyoruz. Su, deniz ve güneş çok keyifli güzel dakikalar geçiriyoruz” dedi.

'ŞU AN SANKİ İLK DEFA DENİZ GÖRÜYOR GİBİYİM'

Deniz keyfi yapan Emre Kuş ise şunları söyledi:

“İlk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Korona virüsten dolayı uzun süredir denize giremiyorduk. Hava sıcak evlerde bunalıyorduk. Yasağın kalkması çok iyi oldu. Yasağın kalkmasıyla bizlerde denize girmeye başladık. İnşallah bu korona sürecini de atlatacağız. Şu an sanki ilk defa deniz görüyor gibiyim.” (DHA)

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