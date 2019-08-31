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'Sıcak kemoterapi kafa karıştırmasın'

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 11:03 | Son Güncelleme

GENEL Cerrah Prof.

'Sıcak kemoterapi kafa karıştırmasın'

İZMİR, (DHA)- GENEL Cerrah Prof. Dr. Cem Terzi, hastaların 'sıcak kemoterapi' olarak adlandırılan tedaviyi kanser tedavisinde yeni bir yöntem sanarak peşine düştüklerini söyledi. Sıcak kemoterapinin bazı kanser türlerinin ileri evresinde ameliyat sırasında genel cerrahlar tarafından uygulandığını belirten Prof. Dr. Terzi, "Sıcak kemoterapi, kanser tedavisinde başlı başına bir tedavi, bir alternatif tedavi yöntemi değildir" dedi.
Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Terzi, Kent Onkoloji Merkezi'nde Opr. Dr. Mustafa Göztok ile birlikte uyguladıkları, halk arasında 'sıcak kemoterapi' denilen, 'hipertermik intraperitoneal kemoterapi' (HİPEK) tedavi konusunda, hastaların bilgilendirilmeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Sıcak kemoterapinin, adında 'kemoterapi' yer aldığı için her kanser hastasına uygulanabilecek bir tedavi yöntemi olarak algılandığını belirten Prof. Dr. Terzi, "Öncelikle bilinmesi gereken kanser tedavisi bir hekimin tek başına alacağı kararla yapılan bir tedavi değildir, olmamalıdır. Multidisipliner bir yaklaşım ister. O da çeşitli branşlardan uzmanların bir araya gelerek hasta için en doğru tedavi (kemoterapi, radyoterapi ya da cerrahi) yöntemini belirlemeleriyle olur. Ve hastanın yaşından cinsiyetine, kilosuna, boyuna, fiziki durumundan varsa diğer hastalıklarına kadar çok çeşitli faktör değerlendirilerek kişiye özel tedavi programı planlanır. Sıcak kemoterapi (HİPEK), bu yöntemler arasındaki cerrahi tedavi içinde yer alan bir uygulamadır. Etkili olabilmesi için ameliyatta bütün kanserli dokuların, organların tamamen çıkarılması gerekir. Bunun akabinde tamamlayıcı olarak uygulanır. Gözle görülen büyüklükteki kansere etkili değildir. Onların ameliyatta çıkarılması gerekir. Gözle görülmeyecek kadar küçük 2 milimetre çapındaki kanserlere HİPEK etki eder. Ayrıca her kanser hastasına uygulanmaz. İleri evre rektum, kolon, apendiks, yumurtalık kanserleri ve periton hücrelerinden kaynaklanan periton kanseri ya da mezotelyoma (bir tür karın zarı kanseri) gibi vakalara uygulanır" dedi.
ONKOLOGLAR DEĞİL GENEL CERRAHLAR UYGULAR
Öte yandan sıcak kemoterapi uygulamasının bir ekip işi olduğunu, Kent Onkoloji Merkezi gibi sayılı merkezlerde uygulanabildiğini kaydeden Prof. Dr. Cem Terzi sözlerini şunları söyledi:
"Bilinen aksine de sıcak kemoterapi uygulaması bu kanser vakalarının ameliyatı sırasında genel cerrahlar tarafından yapılır. Yani bu tedaviyi onkolog uygulamaz. Onkolog cerrah ile birlikte hangi ilacın kullanılacağına karar verir, uygulamayı cerrah yapar. Ameliyat ile kanserin yerleştiği bağırsak ve yayılım yaptığı karın zarı bölgelerinin çıkarılmasının ardından, yaklaşık 43 derece sıcaklıktaki sıvı karın boşluğuna kemoterapik ilaçla birlikte verilir. Özel bir pompa/makine aracılığı ile 60-90 dakika karına sıcak kemoterapi uygulanır. İşte buna HİPEK ya da sıcak kemoterapi diyoruz. Hipek tedavisi; ameliyatı karın boşluğunda ısıtılmış kemoterapi ile birleştirerek tüm kanser hücrelerini karın boşluğundan radikal biçimde uzaklaştırmaya çalışır. Bu tedavinin amacı uzun süreli sağkalımı sağlamak, hatta hastayı tam tedavi etmektir. Etkin bir cerrahi sonrasi HİPEK, bazı hastalar için kür sağlayan yani hastalığı tamamen yok eden, bu yüzden de hayat kurtaran bir tedavi olabilir."

FOTOĞRAF

'Sıcak kemoterapi kafa karıştırmasın'

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