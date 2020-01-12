Sıcak ortamlar da romatizmayı etkileyebilir

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, romatizmal hastalıkların diyabet, tansiyon gibi süreğen bir hastalık olduğunu ve çok soğuğun romatizmayı etkileyebileceği gibi çok sıcağın da etkileyebileceğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, “Çok sıcak ortamlar, kaplıcalar romatizmal hastalıkları artırabilirken, yine çok soğuk zamanlar, iklim değişiklikleri ve kış ayları da romatizmal hastalıkları tetikleyebilir. O yüzden hastalarımızın kaplıca gibi planları olduğunda mutlaka doktorlarıyla görüşmeleri de gerekir” dedi.

“Aşırı sıcak ve soğuk hastalığın ağrılarını artırabilir”

Romatizmanın bir bağışıklık sistemi hastalığı olduğunu ifade eden Uzman Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, romatizmanın eklemleri ilgilendirse de aslında bütüncül olarak bakıldığında bütün vücudu ilgilendiren bir rahatsızlık olduğunu kaydetti. Romatizmanın birçok hastalığın ortak ismi olduğunu aktaran Uzman Dr. Yanartaş, “Romatizma temel olarak bir bağışıklık sistemi problemidir. Romatizmal hastalıkların sebebi belli olmamakla beraber en çok genetik faktörlerden söz edilmektedir. Genetik faktörlerin yanı sıra, çevresel etkenler de söz konusudur. Bakteriler, çevresel uyaranlar, beslenme koşulları, sigara gibi maruz kaldığımız çevresel uyaranlar da romatizmaya yol açabilmektedir. Romatizmal hastalıkların bazı belirtileri olmaktadır. Mevsimler romatizmayı ilgilendiren durumlardır ve mevsimsel değişiklikler gösterir. Aşırı sıcak ve soğuk hastalığın ağrılarını artırabilir” şeklinde konuştu.