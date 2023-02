Sıcak su ihtiyacınızı kolayca karşılayabileceğiniz en iyi elektrikli şofben modelleri

Soğuk su ile duş almaktan neredeyse kimse hoşlanmaz. Evinizde merkezi su ısıtma sistemi yoksa ve termosifon için yeterli alanınız bulunmuyorsa telaşlanmayın. Fazla yer kaplamadan anında sıcak su üreten elektrikli şofbenlere bir şans verebilirsiniz. Eğer siz de suyu ısıtan bir cihaza ihtiyaç duyuyorsanız ve "Banyoda, mutfakta veya iş yerlerinde ortak alanlarda kullanılabilen en iyi elektrikli şofben markası hangisi?" diye merak ediyorsanız okumaya devam edin.

1. Yüksek miktarda sıcak su ihtiyacı olanlara: Vaillant Ved E 24/8 Elektronik Şofben

Vaillant Ved E 24/8 Elektronik Şofben, evinde yüksek miktarda sıcak su ihtiyacı olanlar için ideal bir seçenek. Banyo içerisinde duş, el yıkama ve küvet için rahatlıkla tercih edilebiliyor. Dakikada tam 8 litre su ısıtma kapasitesine sahip olan ürün, bu sayede birden fazla musluğu aynı anda sıcak su ile besleyebilir. Elektrik ve su giderlerinde %30'a varan elektrik tasarrufu sağlar. Cihaz, sadece 24 Kw elektrik gücünü destekleyebilecek olan alt yapılarda kullanılabiliyor. Entegre dijital göstergesi ve ayar düğmesi üzerinden suyun sıcaklığı 30 ila 55 santigrat derece arasında ayarlanabiliyor.

2. Duş başlık tutucusu dâhil tam bir set: King K-7008 Ekvator Şofben

Bazı kişiler elektrikli şofben almanın avantajlarını merak edebiliyor. Elektrikli şofbenler küçük boyutlarına rağmen büyük işler başarıyor. Termosifondan farklı şekilde çalışan bu ürünler fazla yer kaplamaması nedeniyle küçük banyolarda rahatlıkla kullanılıyor. Aynı zamanda kazanlı olmadığı için sadece ihtiyacınız olduğu an elektrik harcıyor ve bu sayede sizi gereksiz elektrik sarfiyatından koruyor. Üstelik termosifonlu şofbenlerde sıcak suya erişmek için suyun ısınmasını beklemek gerekiyor. King K-7008 Ekvator Şofben ise hızlıca suyu ısıtarak istediğiniz an sıcak suya erişme imkânı tanıyor. Harika, değil mi?

3. Pratik, kullanışlı ve kaliteli: Sem Elegance Elektrikli Şofben

7600 Watt gücünde çalışan Sem Elegance Elektrikli Şofben, üç kademeli elektrikli şofben sistemi sayesinde suyun sıcaklığını istediğiniz gibi ayarlamanızı sağlıyor. Cihazı mevsime göre soğuk aylarda en yüksek ayarda kullanırken yaz aylarında ise ilk kademede kullanabilirsiniz. Suyu anında ısıtan şofben hem zaman hem elektrik tasarrufu sağlıyor. Yeni bir şofben almayı düşünenler "Elektrikli şofben nasıl kullanılır?" diye merak edebilir. Elektrikli şofbeni kullanırken önce suyu açmak sonra da cihazı istenilen su ayarına getirmek gerekiyor. Su ısındıktan sonra duş alabilirsiniz. Sıcak suya ihtiyacınız kalmadığında da önce cihazı ardından suyu kapatmanız gerektiğini de hatırlatalım.

4. Güvenle kullanmak isteyenlere: Jumbo 7 Emniyetli Elektrikli Şofben

"En iyi elektrikli şofben hangisi?" diye merak ediyorsanız Jumbo 7 Emniyetli Elektrikli Şofben'e mutlaka göz atmalısınız. Kaliteli, güvenli ve kullanışlı bir seçenek olan ürün, içerisinde yer alan su basınç anahtarı sayesinde su gelmediği takdirde kendisini otomatik olarak kapatır. Rezistans etrafında yer alan su kabı sürekli su ile dolu olduğu için burada bulunan emniyet supabı, olası basınç yükselmelerine karşı güvende olmanızı sağlar. Ayrıca modelin kademe anahtarı su girişini ve anahtarı kontrol ederek cihaz açık kalırsa kullanıcıyı lamba yakarak uyarır.

5. Kaliteli bir elektrikli şofben tavsiyesi arayanlara: Güner Elektrikli Şofben

3200, 4150 ve 7350 Watt olmak üzere üç kademeli su sıcaklık ayarı bulunan Güner Elektrikli Şofben; pratik bir kullanıma sahip. Merkezi ısıtma sistemi bulunmayan evlerde rahat duş almak ve sıcak suya erişmek için tercih edilen ürün, kolayca kurularak dakikalar içerisinde kullanıma hazır hâle gelir. Sadece soğuk su girişi ve elektrik bağlantısı yaparak cihazı anında kullanmaya başlayabilirsiniz. Model, üç kademeli tüp rezistansı ve termostatlı sistemi sayesinde suyun aşırı ısınmasını önler. Dakikada dört litre suyu ısıtarak banyo yapabilmek için yeterli suyu sağlar. Sekiz farklı emniyet sistemi bulunan ürün, elektrik kaçaklarına karşı sizi korur.

6. Şık tasarım: Sem Lüx Elektrikli Banyo Şofbeni

Elektrikli şofbenlerden verim almak ve bu cihazları güvenle kullanabilmek için montaj yerine dikkat etmek gerekir. Suyun kullanılacağı alana çok uzak olmaması suyun sıcaklığını koruması adına faydalı olur. Sem Lüx Elektrikli Banyo Şofbeni montajı yapılırken de buna dikkat etmek gerekir. Eğer geniş bir eviniz varsa banyo ve mutfak gibi birden fazla yere şofben taktırmak, her an sıcak suya ulaşmak açısından faydalı olur. Üç farklı güç kademesi bulunan cihazla istediğiniz an istediğiniz seviyede sıcak suya erişebilirsiniz. Üstelik şık tasarımlı cihaz hem banyo hem mutfakta kullanıma da uygun.

7. Sıcak suya kolayca erişin: Eminçelik Elektrikli Banyo Tipi Ani Su Isıtıcılı Şofben

Eminçelik Elektrikli Banyo Tipi Ani Su Isıtıcılı Şofben, 7 Kw'lık ısıtma gücü ile ideal seçeneklerden bir diğeri. Dakikada 3 litre suyu ısıtma imkânı sunan ürün, duş esnasında ihtiyaç duyduğunuz sıcak suyu sağlar. Cihaz, duş almanın yanı sıra mutfak gibi alanlarda da sıcak su ihtiyaçları için tercih edilebilir. En iyi elektrikli şofben markaları arasında yer alan Eminçelik tarafından üretilen ürün, emniyet sistemiyle hem kullanıcıyı hem kendisini olası su kesilmesi veya elektrik kaçağı gibi durumlara karşı koruma altına alır. Direkt olarak bataryadan beslenir ve kendi hortumları ile kullanıcıya ulaşır.

8. Kireç tutmayan rezistans teknolojisi: Cvs Dn5267 Mutfak İçin Elektrikli Şofben

Mutfakta sıcak su ihtiyacı olanlar için özel olarak üretilen Cvs Dn5267 Mutfak İçin Elektrikli Şofben, güvenlikli yapısı ile dikkat çekiyor. Alev almayan malzeme kullanılarak üretilen ürün, herhangi bir yangın durumunda alev almaz, patlamaz, delinmez ve herhangi bir şekilde kullanıcının zarar görmesine neden olmaz. Üç kademeli ısıtma sistemi sayesinde suyu anında ısıtarak zaman tasarrufu sağlar. Termostatlı yapısı suyun aşırı ısınmasını önleyerek sıcaklığın sabit kalmasını sağlar. Kireç tutmayan özel rezistansı ise uzun yıllar boyu sorunsuz kullanma imkânı verir.

9. Çok şık bir su ısıtıcısı: Stilevs Akarsu Ani Su Isıtıcısı

Elektrikli şofben alırken öncelikle kullanım amacına dikkat etmek ve ihtiyaca cevap veren bir ürün belirlemek gerekir. Stilevs Akarsu Ani Su Isıtıcısı, musluktan direkt sıcak su almak isteyenler için ideal bir seçenek oluşturur. Tam yedi adet güvenlik sistemiyle donatılan model, kompakt yapısıyla merkezi ısıtma sistemi olmayan soğuk yerlerde mutfak ve banyoda kullanım için uygun bir seçenek oluşturur. Su basıncı değiştiğinde ya da susuz kaldığında da otomatik olarak kapanır. Soğuk kış aylarında sıcacık suyun konforunu yaşamak için modele mutlaka bir şans verin.

10. Pratik bir şekilde sıcak su elde etmek isteyenlere: İtimat Irmak 10640 Elektrikli Şofben

Elektrikli şofben alırken öncelikle kaç tane ürüne ihtiyacınız olduğunu belirlemeniz gerekir. Eğer birden fazla yere sıcak su sağlamak istiyor ve ürünü musluklardan uzak bir noktaya kurmanız gerekiyorsa bu durumda hem kapasite hem güç olarak yüksek performanslı bir ürün almanız gerekir. İtimat Irmak 10640 Elektrikli Şofben, ani su ısıtıcısı seçenekleri arasında kalitesiyle ön plana çıkan modeller arasında yer alır. Ürün hızlı ve güvenli bir şekilde sıcak su imkânı sağladığı gibi üç kademeli yapısıyla suyu istediğiniz sıcaklığa ayarlama imkânı da sunar.

11. Güvenliği ön planda tutanlara: Awox Termoplus 7 Emniyetli Ani Su Isıtıcı Elektrikli Şofben

Awox Termoplus 7 Emniyetli Ani Su Isıtıcı Elektrikli Şofben, 7500 Watt gücüyle ideal ani su ısıtıcısı seçenekleri arasında yer alıyor. Daha önce hiç elektrikli şofben kullanmadıysanız "Elektrikli şofben nasıl çalıştırılır?" diye merak ediyor olabilirsiniz. Elektrikli şofben çalıştırmadan önce suyu açmak gerekiyor, daha sonra şofben istenilen kademede ayarlanıyor. Kullanım bittikten sonra ise yine önce şofbeni kapatmak, suyun soğuduğunu gördükten sonra suyu kapatmak, güvenli bir kullanım için öneriliyor. Elektrikli şofbenler kazanlı sistemlerden farklı olarak anında sıcak su sağlıyor. Bu sebeple kullanım kadar elektrik tüketiyor.

12. Farklı tasarımlardan hoşlananlara: Cvs Dn 5266 Göksun Elektrikli Şofben

Elektrikli şofben seçerken kullanım alanına uygun bir ürün tercih etmek gerekiyor. Eğer termosifon gibi ürünleri yerleştirecek geniş bir alanınız yoksa ani su ısıtıcılar en iyi seçenekleri oluşturuyor. Kolay montajı ve yer kaplamayan tasarımıyla ön plana çıkan Cvs Dn 5266 Göksun Elektrikli Şofben, şık bir görünüm sergiliyor. Avantajlı fiyatıyla da kullanıcıların beğenisini kazanan ürün, üç kademeli su ayarı sunuyor. Cihazın üzerinde yer alan ikaz ışıkları ısı kademesini gösterdiği gibi cihazın çalışıp çalışmadığını da belli ediyor. Bu sayede kullanımı çok daha pratik ve güvenli hâle getiriyor.

13. Pratik ve kullanışlı bir seçenek: Conti 107 Shower Şofben

Conti 107 Shower Şofben; tam yedi kademeli koruma sistemiyle güvenilir, pratik ve kullanışlı bir elektrikli şofben kullanma deneyimi sunuyor. Su kesilmelerinde otomatik olarak kapanan ürün, 7500 ila 9000 Watt enerjiyle çalışıyor. Suyu anında ısıtarak istenilen sıcaklığa getiriyor. Toplamda üç adet ayar kademesi bulunuyor. Ayrıca hangi kademede çalıştığını gösteren ikaz lambaları ile kullanıcıyı bilgilendiriyor. Üzerinde yer alan emniyet termostatı ise suyun aşırı ısınmasını önleyerek sıcaklığının sabit kalmasını sağlıyor. Siz de güvenle kullanabileceğiniz bir model arayışındaysanız ürüne göz atabilirsiniz.

14. En iyi elektrikli şofben tavsiyesi arayanlara: Arnica EG54030 Hammam Elektrikli Şofben

Arnica EG54030 Hammam Elektrikli Şofben, güvenliğe önem verenler için ideal seçenekler arasında yer alıyor. Yedi farklı emniyet sistemi ile donatılan ürün, bu sayede elektrik kaynaklı oluşabilecek her türlü tehlikeden sizi koruyor. Şebeke hattından su gelmediği takdirde kendisini kapatarak olası yangın risklerini bertaraf etmekle kalmıyor, aynı zamanda düşük veya yüksek basınçta da uyarı vererek kendisini korumaya alıyor. Üç kademeli tüp rezistans ile suyu istediğiniz sıcaklığa getirebiliyor. Uzun yıllar severek kullanacağınız model, kompakt yapısıyla da fazla yer kaplamıyor.

15. İstediğiniz an sıcak su imkânı: Veito V1200 Duş Setli Banyo Tipi Elektrikli Şofben

Duş almak için kullanılabilecek en iyi elektrikli şofben modelleri arasında yer alan Veito V1200 Duş Setli Banyo Tipi Elektrikli Şofben, suyu hızlıca ısıtan modellerden biri. Üç farklı su ısıtma kademesi bulunan ürün, bu sayede suyun sıcaklığını isteğe göre ayarlama imkânı veriyor. Özellikle merkezi su ısıtma sistemi olmayan evlerde basit ama etkili bir çözüm sunan ürün, ani su ısıtıcısı olarak da tanımlanıyor. İçerisinde yer alan bir rezistans yardımıyla şebekeden gelen suyu anında ısıtarak diğer taraftan size iletiyor. Böylelikle istediğiniz an sıcak suya erişme olanağı sunuyor.