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Sıcak su kazanına düşen çocuğun vücudunun yarısı yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 09:12 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Tortum ilçesine bağlı Şenyurt köyündeki evlerinde oynadığı sırada içi sıcak su dolu peynir kazanına düşen Muhammed Haktan Yolcu'nun (6) vücudunun yüzde 52'si yandı.

Sıcak su kazanına düşen çocuğun vücudunun yarısı yandı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un Tortum ilçesine bağlı Şenyurt köyündeki evlerinde oynadığı sırada içi sıcak su dolu peynir kazanına düşen Muhammed Haktan Yolcu'nun (6) vücudunun yüzde 52'si yandı. Üç ay kaldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ndeki tedavisi tamamlanan çocuk, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nin Plastik Cerrahi Bölümü'ne sevk edildi.
Şenyurt köyünde oturan Fatma- İsa Yolcu çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Muhammed Haktan, oyun oynarken annesinin evde peynir yaptığı ve içerisi sıcak su dolu olan kazana düştü. Bu sırada odada bulunan baba İsa Yolcu, Muhammed Haktan'ı düştüğü kazandan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne götürerek tedaviye aldı. Yaklaşık 3 ay burada tedavi gören ve iyileşme devresine giren Muhammed Haktan Yolcu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ne sevk edildi.
Çocuğunun çektiği acıların yüreğini dağladığını söyleyen anne Fatma Yolcu, "Evimizde peynir yaparken oğlum dengesini kaybetmesi sonucu kazana düştü. Üç aydır tedavi görüyor. Şu an genel durumu iyi. Plastik cerrahi doktorlarının görmesi gerekiyormuş. Bu yüzden üniversite hastanesine sevk ediyorlar. Vücudunun yüzde 52'sinde 2 ve 3'üncü derecede yanıklar bulunuyor" diye konuştu.

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Sıcak su kazanına düşen çocuğun vücudunun yarısı yandıSıcak su kazanına düşen çocuğun vücudunun yarısı yandıSıcak su kazanına düşen çocuğun vücudunun yarısı yandı

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