Sıcak Su Zayıflatır mı? Zayıflamak İçin Sıcak Sudan Nasıl Faydalanmak Gerekiyor?

Vücutta biriken toksinler, pek çok hastalığın meydana gelmesi için uygun zemini hazırlar. Buna göre bu toksinleri yok etmek, ortaya çıkması muhtemel hastalıklara karşı alınacak önlem olarak düşünülebilir. Toksinleri yok etmenin temeli de sıcak su tüketiminden geçiyor. Sabahları kalkar kalmaz içilecek bir bardak sıcak su güne daha enerjik ve sağlıklı başlamayı mümkün kılar. Yatmadan önce içilen sıcak su ise uyku esnasında vücudun bütün sistemlerinin çalışmasına yardımcı olur.

Su; hayatımızı devam ettirebilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz en temel besin kaynağı. Daha sağlıklı bir vücut yapısına sahip olabilmek adına gün içerisinde en az 2-3 litre su içmek gerekiyor. Öte yandan beslenme uzmanı ve diyetisyen; yağ yakımının ancak yeterli miktarda su tüketimiyle mümkün olabileceği yönünde hemfikir. Bu açıdan su tüketiminin, kilo verme sürecini etkileyen önemli bir faktör olduğu söylenebilir. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler, öğünlerden yarım saat kadar önce 1 bardak ılık su içerek bu süreci hızlandırabilirler. Yemekten öce içilen sıcak ya da ılık suyun iştahı baskıladığı araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Balgam söktürücü etkisi sayesinde boğazın temizlenmesini sağlar.

Regl sancılarının azalmasına yardımcı olur.

Kaburga kafesi çevresindeki kasları gevşetir ve buna bağlı olarak nefes alışverişini kolaylaştırır.

Vücuttan toksinleri uzaklaştırarak erken yaşlanmayı önler.

Cildi nemlendirerek cilt kuruluğunu önler.

Reflü sebebiyle ortaya çıkması muhtemel semptomları önler.

Saçların parlayıp yumuşamasını sağlar.

Nemlendirici etkisiyle kepeği önler.

Besin emilimini kolaylaştırır.

Kan dolaşımını artırarak kasların ve sinir sisteminin işlevlerini destekler.

İç organların çevresindeki kasları gevşetir.

Hazımsızlık problemini önler.

Sıcak Su Zayıflatır mı?

Sağlıklı bir şekilde kilo verebilmek, bedeni toksinlerden arındırmak için sıcak su içmek çok önemlidir. Günde 7-8 çay fincan sıcak su, sonbaharda diyet yapanların çok önemli bir yardımcısıdır.

Açlık hissedildiği zaman içilen sıcak suyun bu hissi bastırdığı bilinir. Bu sayede öğünler arasındaki süre uzatılabilir ve daha az açlık hissedilmesi sebebiyle öğünler daha az yemek yemek mümkün olabilir. Beslenme uzmanları sıcak su içmenin kilo verme sürecine etkisini şu şekilde açıklıyorlar;

Bir tavadaki yağı temizlemek istiyorsunuz. Bunun için tavanın üzerine sıcak su döktüğünüzde yağ hızlı bir şekilde çözülecektir. Fakat soğuk suyla yıkadığınız tavanın üzerindeki yağ donacak, ve tavayı temizlemek daha zor bir hal alacaktır. Vücuttaki yağların da sıcak ve soğuk suyla arasındaki ilişkinin buna benzer bir şekilde işlediğini belirten uzmanlardan biri olan Ender Saraç, birçok söyleşisinde sıcak suyun kilo vermeye yardımcı olduğunu belirtiyor. Söyleşilerinden birinde bu görüşünün;

“Sağlıklı bir şekilde kilo verebilmek, bedeni toksinlerden arındırmak için sıcak su içmek çok önemlidir. Günde 7-8 çay fincan sıcak su, sonbaharda diyet yapanların çok önemli bir yardımcısıdır.” cümleleriyle altını çizdi.

Sıcak Su İçmenin Zararları Nelerdir?

Su, aşırı derecede sıcak olursa mide yanmasına neden olabilir.

Yine aşırı derecede sıcak su tüketmek yemek borusu kanserini tetikleyebilir.

Fransız askerleri üzerinde yapılan bir araştırmanın sonucunda; Fransız askerlerinin ağır fiziksel idmanlarından sonra soğuk su içtiklerinde o an için oldukça rahatladıkları ancak sıcak olarak içtikleri suyun vücutta daha çok emildiği gözlenmiştir.

Su İçme Alışkanlığı Nasıl Edinilir?

Günlük hayatın yoğunluğu içerisinde bazı gereksinimlerimizi yerine getirmeyi unutuyor ya da bunları göz ardı ediyor. Gün içerisinde vücudun ihtiyaç duyduğu miktarda su içmek de bu gereksinimlerden biri. Peki düzenli olarak günlük belirtilen miktarda su içme alışkanlığı edinmek için ne yapılabilir?

Suya aromatik katması amacıyla çeşitli bitkiler ilave edebilir. Limon, nane gibi besinler suyu tatlandırır.

Güç içerisinde su içmeyi unutuyorsanız akıllı telefonunuzda size su içmenizi hatırlatmasını isteyebilirsiniz.

En çok kullandığın eşyaların üstüne su içmeye teşvik edecek notlar yapıştırabilirsiniz.

Sonuç olarak sıcak su ile kilo vermek, uygulanan diyet programını destekleyici bir alışkanlık olarak görüldüğü takdirde fayda sağlayabilir. Diyetle birlikte tüketilmesi gereken suyun sıcaklığı, miktarı ve ne sıklıkla tüketilmesi gerektiği konusunda bir diyetisyenden yardım almakta fayda var.

Kaynaklar:

Kaynak 1

Kaynak 2

