Sıcak sudan uzak durun! Sedef hastalığını evde tedavi etmenin 9 yolu

Cildinizi etkilese de, sedef hastalığı aslında bağışıklık sisteminizde vücudunuzun derinliklerinde başlar. Bir tür beyaz kan hücresi olan T hücrelerinizden gelir. T hücreleri, vücudu enfeksiyon ve hastalıklardan korumak için tasarlanmıştır. Bu hücreler yanlışlıkla aktif hale geldiğinde ve diğer bağışıklık tepkilerini başlattığında, sedef hastalığı semptomlarına yol açabilir.
Takviye almak sedef hastalığı semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ulusal Psoriasis Vakfı'na göre, balık yağı, D vitamini, devedikeni, aloe vera, Oregon üzümü ve çuha çiçeği yağının sedef hastalığının hafif semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğu bildirildi. Ancak herhangi bir takviye almadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.
Evinizdeki veya ofisinizdeki havayı nemli tutmak için bir nemlendirici kullanın. Bu, cildin kurumasını önlemeye yardımcı olabilir. Hassas ciltler için nemlendiriciler, cildinizi esnek tutmak ve plak oluşumunu önlemek için de harikadır.
Çoğu sabun ve parfümün içinde cildinizi tahriş edebilecek boyalar ve diğer kimyasallar bulunur. Harika kokmanıza neden olabilirler ancak aynı zamanda sedef hastalığını da alevlendirebilirler. Bu tür ürünlerden kaçının veya “hassas cilt” etiketli ürünleri seçin.
Beslenme, sedef hastalığının yönetiminde rol oynayabilir. Kırmızı et, doymuş yağlar, rafine şekerler, karbonhidratlar ve alkolün ortadan kaldırılması, bu tür yiyeceklerin tetiklediği alevlenmeleri azaltmaya yardımcı olabilir. Soğuk su balıkları, kuruyemişler ve omega-3 yağ asitleri iltihabı azaltma yetenekleriyle bilinir. Bu, sedef hastalığı semptomlarını yönetmek için yardımcı olabilir. Zeytinyağı ayrıca topikal olarak cilde uygulandığında yatıştırıcı faydalar sağlayabilir.
Sıcak su cildinizi tahriş edebilir. Bununla birlikte, Epsom tuzu, mineralli yağ, süt veya zeytinyağı içeren ılık bir banyo kaşıntıyı yatıştırabilir. Çifte fayda için banyodan hemen sonra krem sürün.
Sedef hastalığı gibi herhangi bir kronik durum bir stres kaynağı olabilir ve bu da sedef hastalığı semptomlarını kötüleştirebilir. Mümkün olduğunca stresi azaltmanın yanı sıra yoga ve meditasyon gibi stresi azaltıcı uygulamaları deneyin.
Alkol, sedef hastalığı olan birçok insan için tetikleyicidir.
Zerdeçal, birçok durumu tedavi etmek için yaygın olarak kullanılır. Zerdeçalın, sedef hastalığı alevlenmelerini en aza indirmeye yardımcı olduğu bulunmuştur. Hap veya takviye şeklinde alınabilir veya yemeğinizin üzerine serpilebilir. Sizin için potansiyel faydalar hakkında doktorunuzla konuşun.
Tütünden kaçının. Sigara içmek sedef hastalığı riskinizi artırabilir. Zaten sedef hastalığınız varsa, semptomlarınızı daha şiddetli hale getirebilir.
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