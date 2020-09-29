Sıcak sudan uzak durun! Sedef hastalığını evde tedavi etmenin 9 yolu

Cildinizi etkilese de, sedef hastalığı aslında bağışıklık sisteminizde vücudunuzun derinliklerinde başlar. Bir tür beyaz kan hücresi olan T hücrelerinizden gelir. T hücreleri, vücudu enfeksiyon ve hastalıklardan korumak için tasarlanmıştır. Bu hücreler yanlışlıkla aktif hale geldiğinde ve diğer bağışıklık tepkilerini başlattığında, sedef hastalığı semptomlarına yol açabilir.

TAKVİYE ALMAK

Takviye almak sedef hastalığı semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Ulusal Psoriasis Vakfı'na göre, balık yağı, D vitamini, devedikeni, aloe vera, Oregon üzümü ve çuha çiçeği yağının sedef hastalığının hafif semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğu bildirildi. Ancak herhangi bir takviye almadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.

KURU CİLDİ ÖNLEYİN

Evinizdeki veya ofisinizdeki havayı nemli tutmak için bir nemlendirici kullanın. Bu, cildin kurumasını önlemeye yardımcı olabilir. Hassas ciltler için nemlendiriciler, cildinizi esnek tutmak ve plak oluşumunu önlemek için de harikadır.

KOKULARDAN KAÇININ

Çoğu sabun ve parfümün içinde cildinizi tahriş edebilecek boyalar ve diğer kimyasallar bulunur. Harika kokmanıza neden olabilirler ancak aynı zamanda sedef hastalığını da alevlendirebilirler. Bu tür ürünlerden kaçının veya “hassas cilt” etiketli ürünleri seçin.