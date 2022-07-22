Sıcak yaz aylarında açık alanların keyfini daha çok çıkarmak isteyenler için yardımcı ürünler

Bahçe, piknik, havuz, tatil, kamp ya da açık hava yürüyüşü kısacası tüm dış mekân etkinliklerini daha keyifli hâle getirecek yardımcı ürünler mevcut. Örneğin bahçenizde hem görsel şölen oluşturan hem şömine olarak kullanabileceğiniz ateş çukuru, eğlenerek kayabileceğiniz paten, şezlong olabilen katlanan sandalye, şişme havuz, eğlenceli havuz simidi, hamak, içeceklerinizi soğuk tutan çanta ve böcekleri uzaklaştıran tütsü bu ürünlerden bazıları. Açık hava keyfinizi arttıracak ve sıcak yaz aylarının tadını çıkarmanızı sağlayacak yardımcı ürünleri listeledik, işte detaylar!

1. Bahçe keyfini arttırın: X-Perk Dış Mekan Mangal ve Bahçe Şöminesi

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Bahçenizde hem görsel hem işlevsel olarak kullanabileceğiniz X-Perk Dış Mekan Mangal ve Bahçe Şöminesi, tam bir keyif yaşatır. İster görsel amaçlı kullanabileceğiniz ister üzerinde yiyecek ve içecek pişirebileceğiniz şömineyi açık hava etkinlikleriniz için tercih edebilirsiniz. Örneğin arkadaşlarınızı davet ettiğinizde ateş çukurunda şekerleme kızartarak partinizi daha keyifli hâle getirebilir ya da onu mangal yapmak için kullanabilirsiniz. Küçük boyutu sayesinde fazla yer kaplamaz. Kaliteli paslanmaz çelik materyal kullanılarak üretilen ürün, uzun yıllar boyunca sağlamlığını korur ve hayatınızda kalmaya devam eder.

2. Yazın keyfini doyasıya yaşayın: DOGASTR Paten Dört Tekerlekli

''Dışarıda paten kayarak eğlenceli vakit geçirmek istiyorum ancak paten konusunda tecrübeli değilim.'' diyorsanız DOGASTR Paten Dört Tekerlekli tam size göre! Dört tekerli yapısı ile dengede durmanızı kolaylaştıran ürün, özellikle paten kaymaya yeni başlayanların daha kolay alışmasını sağlıyor. Üst düzey kavrama özelliği ve kauçuk frenleri sayesinde olumsuz durumların yaşanmasını önleyen pateni gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. 37 ila 40 beden aralığında bulunan herkesin tercih edebileceği patenleri deneyimledikten sonra yaz aylarının daha keyifli hâle geldiğini görebilirsiniz. Başlangıç seviyesi için harika bir motivasyon kaynağı olan ürünü kaçırmayın ederiz!

3. Her yerde güneşlenme fırsatı: WEBLONYA Katlanır Sandalye Şezlong

Fonksiyonel tasarımıyla sizi çok mutlu edecek bir ürünle karşınızdayız. WEBLONYA Katlanır Sandalye Şezlong, her yerde güneşlenme fırsatı sunarak hayatınızı güzelleştirir. Bahçe, havuz kenarı, piknik, kamp ya da verandada kullanabileceğiniz ürün hem sandalye hem şezlong olarak kullanılabiliyor. Havuz başında güneşlenmek istediğinizde ürünü şezlong hâline getirin ve güneşlenmenin keyfine çıkarın. Üründe kullanılan yumuşak dokulu minder sayesinde konfordan ödün vermenize gerek kalmaz. Kaliteli ve sağlam materyal yapısı ile yüksek ağırlıkları bile rahatlıkla taşıyabilen sandalyeyi sepetinize ekleyerek açık hava keyfinizi arttırmaya ne dersiniz?

4. Havuz keyfini katlayan: Bestway Donut Simit

Havuz keyfinizi daha eğlenceli hâle getiren Bestway Donut Simit, fotoğraf çekimi için en güzel görüntüleri ortaya çıkarır. Oldukça hafif yapısıyla kolayca şişen simit, her yaş grubu için tercih edilebilir. Özellikle çocukların bayılacağı eğlenceli simidi deniz yatağı olarak da kullanmak mümkün. Yumuşak yapısı ve kaliteli plastik malzemesi ile son derece dayanıklı olan ürün, uzun süre boyunca sağlamlığını sürdürmeye devam eder. Havuz partisi ve plajda kullanabileceğiniz eğlenceli donut simit ile dış mekân etkinliklerinizi daha keyifli hâle getirmeye hazır olun!

5. Yaz günlerini daha eğlenceli hâle getirin: BLBN Hamak

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Dış mekân etkinliklerinin olmazsa olmaz ürünleri arasında yer alan BLBN Hamak, her yaş grubuna uygun yapısıyla son derece kullanışlı. Kaliteli ahşap ve örgü halat materyaller kullanılarak üretilen hamak, yüksek ağırlıkları rahatlıkla taşır. Kullanılmadığı zamanlarda katlanarak kaldırılabilen ürün, fazla yer kaplamaz ve arabanın bagajında sizinle birlikte istediğiniz yere gelebilir. Plaj, deniz, havuz, bahçe, piknik, balkon ya da kamp tatilinde kullanabileceğiniz hamak sayesinde mis gibi havanın tadını çıkarabilirsiniz. Yaz aylarının vazgeçilmezi hâline gelecek kaliteli hamak sizi bekliyor, acele edin!

6. Hem çocuklar hem sizin için doyasıya eğlence: Bestway Büyük Boy Dikdörtgen Şişme Aile Havuzu

Bahçenizde havuz yoksa ya da çocuklarınızı her zaman havuza götüremiyorsanız üzülmeyin, Bestway Büyük Boy Dikdörtgen Şişme Aile Havuzu yardımınıza koşar. Kutu içeriğinde bulunan pompa sayesinde kolayca şişirilen havuzu bahçenizin bir köşesine koyarak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Her yaş grubuna hitap eden şişme havuza özellikle çocuklar bayılacak! 211x132x46 cm boyutlara sahip olan havuzu istediğiniz kadar suyla doldurabilirsiniz. Sağlam plastik materyal kullanılarak üretilen ürünü gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Açık hava keyfinizi ailecek severek kullanacağınız şişme havuz ile taçlandırmaya hazır mısınız?

7. Dışarıda soğuk içeceklerinizin ısısını koruyan: Saban Store Termal Piknik Çantası

Açık hava etkinlikleri sırasında yaşanan en can sıkıcı olaylardan biri, soğuk yiyecek ve içeceklerin ısınması. Bu durumun yaşanmasını önleyen Saban Store Termal Piknik Çantası, içeceklerinizin ısısını koruyarak uzun süre soğuk kalmalarını sağlar. Buz gibi içeceklerin keyfine varmanıza yardım eden ürün, 25 litre kapasiteye sahip. Yiyecek ve içeceklerinizi ister soğuk ister sıcak tutmak için kullanabileceğiniz termal çanta, yaklaşık 10 saat boyunca içinde bulunanların ısısını korumaya devam eder. Piknik, kamp tatili, plaj aktiviteleri ya da uzun seyahatler sırasında kullanarak açık hava keyfinizi daha da arttırabileceğiniz ürünü sepetinize eklemeden geçmeyin!

8. Sinek ve böcekleri uzaklaştıran: Hem Tütsü Haşere Kovucu Kokulu Çubuk Tütsü

Geceleri açık havada uzun süre vakit geçirecekseniz en çok can sıkan durum, böcek ve sinekler olabilir. Hem Tütsü Haşere Kovucu Kokulu Çubuk Tütsü sayesinde böcek ve sineklere zarar vermeden onların size yaklaşmalarını önleyebilirsiniz. İnsanlar için rahatsız edici bir kokusu bulunmayan ürün, haşerelerin hoşlanmadığı kokuyu etrafa yayarak onların yanınıza yaklaşmalarının önüne geçer. Bu sayede hiçbir canlıya zarar vermeden açık hava keyfinizi sürdürebilirsiniz. Bahçe, piknik, yazlık ev, tatil ve kamp gibi dışarıda bulunduğunuz her mekânda yakarak kullanmaya başlayacağınız tütsü sayesinde cildinize zarar veren sinek ilaçlarını rafa kaldırabilirsiniz.