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Sıcaklar artıyor, beslenmeye dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.06.2019 10:55 | Son Güncelleme

Günden güne artan hava sıcaklıkları, sağlık problemlerini de beraberinde getirirken, Doç.

Sıcaklar artıyor, beslenmeye dikkat

Günden güne artan hava sıcaklıkları, sağlık problemlerini de beraberinde getirirken, Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, sıcaktan en çok çocukların, yaşlıların, hamilelerin, kalp ve şeker hastalığı olan kişilerin etkilendiğini belirterek, yaz aylarında beslenme konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.
Yaz aylarıyla birlikte artan sıcaklık nedeniyle beslenmenin insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirten Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, yaz aylarında vücudun iyon ve mineral kaybının oldukça fazla olması nedeni ile öncelikle her gün bir şişe doğal maden suyu içilmesi gerektiğini söyledi. Uzel, yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılması gerektiğini ifade ederek, "Kızartma yerine; haşlama, ızgara, kendi suyunda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalı. Ana ve ara öğünler mutlaka tüketilmeli. Uzun süre aç kalan metabolizma yağ depolar. Bu nedenle mutlaka her gün 3 ana ve 3 ara öğün tüketilmeye çalışılmalı. Yine artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için her gün en az 2-2.5 litre su içilmeli. Su haricinde süt, ayran, soda, limonata, soğuk bitki çayları, şekersiz kompostolar ve taze sıkılmış meyve suyu gibi içecekler doğru tercihlerdir. Vücut direncini artırmak ve yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinden yararlanılması önemlidir. Bu nedenle günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi gerekir" dedi.
Doğru tatlı seçiminin nasıl olması gerektiğine de değinen Uzel, "Yaz aylarında kalori hesabı bırakılmalı, şekere dikkat edilmeli. Özellikle şeker ve şekerli gıdaların, içeceklerin, muz, incir, üzüm, patates, mısır gibi tatlı sebze ve meyvelerin kan şekerini hızlı yükseltip daha fazla kilo alma yününde etki oluşturduğunu unutmamak, tüm yaşam boyu kilo kontrolünde önemli bir nokta. Enerjisi yüksek, kızartılmış hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları, dondurma gibi tatlıları da tercih etmek doğru olacaktır. Ayrıca bitki çayları beslenme uzmanlarının sağlıklı beslenme programlarında en fazla yararlandığı desteklerden biridir. Eğer bilinçli tüketilirse, bitki çayları tam birer can simidi olarak diyeti ve beslenmeyi destekler" şeklinde konuştu.
Besin zehirlenmelerinin yaz aylarında artan hastalıkların başında geldiğinin de altını çizen Doç. Dr. Uzel, şöyle devam etti:
"Özellikle yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin, tüketiminden kaçınılmalı; et, tavuk, balık, yumurta gibi çabuk bozulan potansiyel riskli besinler, açıkta bekletilmemeli, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmeli. Yaz aylarında özellikle rota virüslerden kaynaklanan bebek ve çocuklarda yaygın olarak görülen ishallerin önlenmesinde el temizliği ile sebze ve meyveleri yemeden önce iyice yıkamak çok önemlidir."

Sıcaklar artıyor, beslenmeye dikkat

Sıcaklar artıyor, beslenmeye dikkat

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