Sıcaklar aşırı etkiliyorsa sıcak intoleransınız olabilir

Sıcak intoleransının yoğun terleme ile birlikte, sıcağa karşı tepki olarak bulantı, kusma, baş dönmesi ya da ruh hali değişikliklerine de yol açabileceğini kaydeden Akkurt, “Sıcak intoleransı bir hastalık değildir, ancak altta yatan bir hastalığın belirtisi olabilir.” dedi. MS gibi kronik hastalıkları olan kişileri, semptomlarının aşırı sıcaklarda kötüleşebileceği yönünde uyardı.

Artan sıcaklıklar bazılarını diğerlerinden daha fazla rahatsız ediyor. Dr. Sinan Akkurt’un verdiği bilgilere göre, ısı intoleransı olan insanlar yüksek sıcaklıklara yüksek duyarlılık gösteriyor. Isı intoleransı ya da sıcak intoleransı olarak adlandırılan durumu, ısıya verilen çok çeşitli tepkilere işaret eden bir semptom olarak tanımlayan Dr. Sinan Akkurt, “Bazı insanlar sıcağa tepki olarak ciddi ve hatta hayatı tehdit eden semptomlar geliştirebilir.” dedi.

Sıcak intoleransı belirtilerinin kişiden kişiye değişebildiğini kaydeden Dr. Akkurt, genel olarak şu gibi belirtilerin görüldüğünü şekilde belirtilerin görüldüğünü aktardı: Ilık sıcaklıklarda çok sıcak hissetmek, aşırı terleme, sıcak havalarda yorgunluk, bitkinlik, sıcağa karşı tepki olarak bulantı, kusma, baş dönmesi ya da ruh hali değişiklikleri.