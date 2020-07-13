Sıcaklar aşırı etkiliyorsa sıcak intoleransınız olabilir

Sıcak intoleransının yoğun terleme ile birlikte, sıcağa karşı tepki olarak bulantı, kusma, baş dönmesi ya da ruh hali değişikliklerine de yol açabileceğini kaydeden Akkurt, “Sıcak intoleransı bir hastalık değildir, ancak altta yatan bir hastalığın belirtisi olabilir.” dedi. MS gibi kronik hastalıkları olan kişileri, semptomlarının aşırı sıcaklarda kötüleşebileceği yönünde uyardı.
Artan sıcaklıklar bazılarını diğerlerinden daha fazla rahatsız ediyor. Dr. Sinan Akkurt’un verdiği bilgilere göre, ısı intoleransı olan insanlar yüksek sıcaklıklara yüksek duyarlılık gösteriyor. Isı intoleransı ya da sıcak intoleransı olarak adlandırılan durumu, ısıya verilen çok çeşitli tepkilere işaret eden bir semptom olarak tanımlayan Dr. Sinan Akkurt, “Bazı insanlar sıcağa tepki olarak ciddi ve hatta hayatı tehdit eden semptomlar geliştirebilir.” dedi.
Sıcak intoleransı belirtilerinin kişiden kişiye değişebildiğini kaydeden Dr. Akkurt, genel olarak şu gibi belirtilerin görüldüğünü şekilde belirtilerin görüldüğünü aktardı: Ilık sıcaklıklarda çok sıcak hissetmek, aşırı terleme, sıcak havalarda yorgunluk, bitkinlik, sıcağa karşı tepki olarak bulantı, kusma, baş dönmesi ya da ruh hali değişiklikleri.
Sıcak intoleransının, bir kişinin genel sağlığı için ipuçları taşıdığına dikkat çeken Dr. Sinan Akkurt, “Vücudun kendini düzgün bir şekilde soğutamayabileceğini, beynin sıcağa doğru yanıt vermeyebileceğini ya da kalp ve akciğerlerin yeterince verimli çalışmak için mücadele ettiğini gösteriyor.” dedi.
“Isı intoleransı olanlar, otonom sinir sistemini etkileyen dysautonomia adlı bir bozukluğa sahip olabilir. Otonom sinir sistemi, vücudun ısıya tepkisi de dahil olmak üzere vücudun otomatik işlevlerini düzenlemeye yardımcı olur.” diyen Dr. Sinan Akkurt, dysautonomia'ya yol açan etkenler arasında şeker hastalığı, alkolizm, Parkinson, Guillain-Barre sendromu ve mitokondriyal hastalıkları sıraladı.
Dr. Sinan Akkurt, ısı intoleransının diğer nedenlerini şöyle açıkladı:
Yaş: 4 yaşın altındaki çocuklar ve 60 yaşın üzerindeki yetişkinler sıcağa karşı daha duyarlı olabilir. Bu hassasiyet, sıcak çarpması gibi sıcakla ilgili hastalıklara duyarlılıklarını arttırır.
İlaçlar: Bazı ilaçlar, ter üretimini azaltarak vücudun ısıya tepkisini değiştirir. Birçok psikiyatrik rahatsızlık ve Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan antikolinerjik ilaçlar terlemeyi azaltabilir ve ısı duyarlılığını artırabilir.
Duyusal sorunlar: Duyusal işleme bozukluğu ve otizme eşlik eden duyusal sorunlar, kişiyi ısıya daha duyarlı hale getirebilir.
Nörolojik durumlar: Omurilik yaralanmaları ve MS gibi beyni ve omuriliği etkileyen tıbbi durumlar, vücudun veya beynin ısıya tepkisini değiştirerek veya vücudun sıcaklığı düzenleme yeteneğini engelleyerek ısı duyarlılığını artırabilir.
Endokrin sistem problemleri: Endokrin sistem vücudun çok çeşitli fonksiyonları düzenlemesine yardımcı olur. Tiroid hastalığı olan Graves hastalığı gibi bozukluklar ısı duyarlılığını artırabilir.
Sıcak intoleransı olan kişilerin öncelikle doktora başvurmalarını altta yatan nedenlerin incelenmesini öneren Dr. Sinan Akkurt, eğer sıcak intoleransı başka bir hastalığa bağlı ise hastalığın tedavisi sayesinde şikayetlerin giderilebileceğini kaydetti. Eğer bir hastalığa bağlı değilse şikayetleri azaltmak için şu önerileri sundu:
Isı intoleransını yönetmenin yolları şunlardır:
-Doğrudan güneş ışığından, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşte olmaktan kaçının.
-Yaz aylarında vantilatör ya da klima kullanın.
-Dehidrasyonu önlemek için bol sıvı tüketin.
-Açık renkli, bol ve pamuklu hafif giysiler giyin.
-Sıcak havalarda alkolden kaçının.
-Serin suyla duş alın ya da yüzün.
-Ensenize soğuk suya batırılmış bir havlu koyun.
-Sıcak havalarda veya sıcak odalarda yoğun fiziksel aktiviteden kaçının.
-İdeal kilonuzu koruyun.
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