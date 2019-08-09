Sıcaklar çocuklarda akut ishal vakalarını artırıyor

Uzmanlar, yaz sıcaklarının iyiden iyiye hissedilmeye başladığı şu günlerde, başta akut ishaller olmak üzere bulaşıcı hastalıklarda ve enfeksiyonlarda artış görüldüğüne dikkat çekiyor

Çocuklarda en sık görülen enfeksiyon hastalığı akut ishali olduğunu belirten Doruk Sağlık Grubu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Atilla Güray, “Akut ishal, 0-5 yaş grubundaki çocuklarda rastlanan en sık enfeksiyon hastalığıdır. Mide ve bağırsakların iltihabıdır. İshale neden olan mikroplar, virüsler, bakteriler ve parazitler olabilir. Virüsler genellikle kansız, sümüksüz ve bol sulu ishallere neden olurken, bakteri ve parazitler kanlı, sümüklü, ağrılı dışkılamanın görüldüğü ishallere neden olabilir” dedi.

İshalin; ishal hastalık etkenini içeren bulaşmış yiyeceklerin yenilmesiyle, su veya diğer içeceklerin içilmesiyle etkenle temas etmiş kirli ellerin ağza götürülmesiyle bulaşabildiğine dikkat çeken Dr. Güray, hastalığın belirtileri hakkında şunları söyledi:

“Bulantı, kusma, karın ağrısı, ateş yüksekliği, iştahsızlık, halsizlik gibi bulgular ishale eşlik edebilir. Bebeklerde; emmede azalma, hareketlerde azalma sürekli uyuklama hali görülebilir. İshalde kaybedilecek sıvı ve elektrolit kaybı fazla olursa dehidratasyon dediğimiz su kaybının işaretleri de dikkat çekmeye başlar. Gözyaşı azalması, bıngıldak ve gözlerde çökme, dilde kuruluk, cildin buruşması, kalp atımında artış gibi bulgular muayenede saptanabilir.”