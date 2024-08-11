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  4. Sıcaklar kavuruyor! Şortunu alan denize koştu! Termometreler 41 dereceyi gösterdi

Sıcaklar kavuruyor! Şortunu alan denize koştu! Termometreler 41 dereceyi gösterdi

11.08.2024 17:26
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Yaz ayının ilk gününden itibaren sıcak havadan en çok etkilenen Ege ve Akdeniz bölgelerinde vatandaşlar sıcaklar kavruluyor. Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Antalya’da vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalışıyor.

Sıcaklar kavuruyor! Şortunu alan denize koştu! Termometreler 41 dereceyi gösterdi

Antalya, Ağustos ayını sıcaklarla mücadele ederek yaşıyor. Termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Antalya’ya yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklar 46 derece olarak ölçüldü.
Yüksek nem nedeniyle sıcaktan bunalan yerli, yabancı turistler ve Antalyalılar Konyaaltı Sahili’ne girerek serinledi. Deniz suyu sıcaklığının 30 derece olarak ölçüldüğü Antalya’da kimi vatandaşlar denize girmeyi tercih ederken, kimileri ise gölgelik alanlarda serinlemeyi tercih etti.

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‘‘HAVA ÇOK SICAK AĞIR GEÇİYOR, ÇEKİLMİYOR’’

Sıcak hava nedeniyle hafta sonunu ailesi ile birlikte Konyaaltı’nda denize girerek geçirmeyi tercih eden Hasan Akyıldız, “Havalar bu sene çok sıcak, kendimizi denize atıyoruz. Önceki günlere biraz daha gazla sıcak ve nem var. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Fırsat buldukça geliyoruz” diye düşüncelerini ifade etti.
Diğer yandan Ankara’dan Antalya’ya oğlunun yanına gelen Kahraman Uçar ise, “Nisan ayında Antalya’ya oğlumun yanına tatile geldim. Hava çok sıcak ağır geçiyor, çekilmiyor. Birkaç gün önce daha sıcaktı. Dışarıya bile çıkamıyorduk. Denize geldiğimiz zaman güzel, ama evde kalınca sıcaklık çekilmiyor” diye belirtti.

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“ANTALYALIYI 12-16 SAATLERİ ARASINDA DIŞARIYA ÇIKARTAMAZSIN’’

Geçtiğimiz yıllara oranla, Antalya’nın hava sıcaklığında artış olduğunu ifade eden Dilek Oktan da “Geçen yıllara göre hava baya sıcak. Çalışmaktan fırsat buldukça hafta sonları Konyaaltı Sahiline geliyoruz. Pazar gününü es geçmemeye çalışıyorum. En azından sahilde keyif yapıyorum. Geçen hafta daha sıcaktı, bugün daha güzel. Antalyalılar genelde serinlemek için klimanın karşısında otururlar. Denize falan gelmezler, bunu genelde tatilciler yapar. Hele 12-16 saatleri arasında dışarıya çıkartamazsın. Has Antalyalı ya yaylaya çıkar, ya da klimanın karşısında oturur. Ben denizi tercih ediyorum” yorumunda bulundu. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya deniz
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